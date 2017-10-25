"Где рабочие?": федеральный замминистра проверил стройку набережной в Барнауле

К декабрю подрядчики должны благоустроить территорию набережной, обустроить туалеты, построить амфитеатр и вторую лестницу в Нагорный парк. В самом парке благоустраивают аллею. Когда делегация чиновников и журналистов с Чибисом во главе поднялась на территорию парка, плитку там укладывали лишь несколько человек.

"Где рабочие?" — поинтересовался замминистра. Начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства администрации Барнаула Светлана Чаузова ответила, что больше всего людей задействованы на склонах и набережной. "Ежедневно считаем их по графику, сегодня должно быть больше семидесяти", - сказала она и предложила Чибису лично в этом убедиться.

Делегация переместилась к склону над набережной. Террасы скрывали обзор и не позволили полностью оценить численность персонала, но было видно, что как минимум несколько десятков человек присутствуют на объекте.

Министр строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев напомнил Андрею Чибису, что они уже опаздывают на совещание.

"Вот так всегда: только начну считать рабочих, сразу надо бежать", — усмехнулся Чибис и завершил ревизию. На просьбу журналистов поделиться впечатлением от увиденного замминистра ответил: "Оценивать проект должны в первую очередь барнаульцы".

Андрей Чибис,

заместитель министра строительства и ЖКХ России:

Важно, чтобы это пространство жило, чтобы была инфраструктура, которая бы предоставила возможность прогуливающимся попить чай, сходить в туалет и т. д. Объем предстоящих работ еще огромен и темпы должны быть жесткими. И раз коллеги заверяют, что в установленные сроки все будет завершено, у нас нет основания им не верить.

Справка

Андрей Чибис посетил Барнаул с рабочим визитом. Он оценивал ход и качество работ на нескольких объектах капремонта и благоустройства, встретился с главным архитектором Алтайского края Виктором Четошниковым и провел совещание по реализации программы "Комфортная городская среда".