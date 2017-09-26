На набережной Оби в Барнауле будет бесплатный Wi-Fi

"Генподрядная организация №1" монтирует электросети и инфраструктуру для раздачи Wi-Fi на барнаульской набережной, а в начале октября начнет укладывать тротуарную плитку. Об этом рассказал начальник производственно-технического отдела фирмы Андрей Балушенко.
По его словам, до конца 2017 года "ГПО №1" предстоит благоустроить территорию 440-метровой набережной, обустроить туалеты, построить амфитеатр и вторую лестницу в нагорный парк. Она будет напоминать старую, которая вела на барнаульскую ВДНХ и была демонтирована в 2015 году.
"Генподрядная организация №1" зашла на объект в августе. По словам Балушенко, работы идут по графику. До выпадения снега подрядчик успеет уложить тротуарную плитку, а собирать из железобетонных конструкций лестницу ничто не помешает и при минусовой температуре.
Сейчас на территории будущей набережной трудятся три бригады по 3-4 человека. В их распоряжении четыре единицы техники: больше задействовать невозможно, так как террасы относительно узкие.
В 2016 году здесь укрепили берег. Конструкция выдержала испытание весенним паводком. Никаких деформаций не произошло, рабочим даже не пришлось демонтировать съемные перила нижнего яруса, сообщила начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства администрации Барнаула Светлана Чаузова.
Она рассказала, что в самом нагорном парке сейчас благоустраивают центральную аллею, которая соединит обе лестницы. Специалисты вырезают старые деревья, готовят тумбы под опоры освещения и через некоторое время установят дизайнерские лавочки.
Светлана Чаузова,
начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства администрации Барнаула:
В перспективе 5-6 лет при наличии финансирования мы уделим более пристальное внимание нагорному парку. Там есть памятники, которые имеют зоны охраны, и мы будем подходить к этому делу бережно и ответственно. Будем улучшать парковую зону — возможно, там появятся беговые дорожки, велотренажеры. Но первостепенная задача — привести зелень в соответствующий вид.
Напомним, на благоустройство набережной и Нагорного парка выделили 106 млн рублей.
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