Что вы считаете символами Барнаула и Алтайского края?

Традиционно символами городов и субъектов Российской Федерации являются гербы и флаги. И сознательные граждане обычно знают, как они выглядят. На барнаульском гербе изображены конь и доменная печь, на гербе Алтайского края — доменная печь и "Царица ваз", обрамленные венком из колосьев. С недавних пор у Барнаула появилась и эмблема — буква "Б" с выемкой в виде медведя. Но чаще всего, думая о родине, люди представляют вовсе не гербы и эмблемы, а что-то, что дорого из сердцу.
"МЭ" решил узнать у жителей края, с чем у них ассоциируется Барнаул и Алтайский край.
Анастасия Шторкина,
сотрудник гостиницы:
Барнаул у меня ассоциируется с лошадью и медведем. Ну потому что эти животные есть на гербе и эмблеме, их традиционно связывают с городом. А край, наверное, с пшеницей. Ведь ведущая отрасль у нас именно сельское хозяйство. Да и на флаге, и гербе, опять же, изобразили колоски хлеба.
Олег Приворотов,
фотограф:
Барнаул с Нагорным парком, лестницей. Набережной, о которой все говорят. А край… с полями и гречкой. Мы этой крупой, наверное, всю страну кормим.
Алена Ощепкова,
студентка:
При слове "Барнаул" у меня в голове сразу всплывает общага и вуз. Я ведь не местная, так что пока только такие ассоциации. А край с событийным туризмом и натуральным продуктами. Ну, знаете, вот этот слоган: "Алтайский край. Все настоящее".
Сергей Егоров,
предприниматель:
С Барнаулом у меня с некоторых пор неразрывно связан Сеятель. Уж очень громкая история была. А с краем… Наверное, сыр. У нас ведь много фермеров-сыроваров, и даже запатентовано название "Советский". И еще энцефалитные клещи.
Наталья Белоголовцева,
консультант в салоне связи МТС:
Алтайский край — это сельское хозяйство, низкие зарплаты и перинатальный центр "Дар". Барнаул — это мемориал, строящаяся набережная, дом под шпилем и Барнаульский зоопарк, где животные иногда грызут нерадивых детей. Вот такие вот ассоциации.
Олег Пархоменко,
сотрудник типографии:
Когда думаю о Барнауле, всегда мысленно делю его на районы. Поток, Гора, Сулима, Булыгино и так далее. И при словах "Алтайский край" сначала сразу мысленно представляю карту. А уже потом то, что на ней есть. Если предгорные районы — это туризм и фермерство, если юг и юго-запад — это степи и жара, на северо-востоке кусочек промышленности, а в центре — сплошь сельское хозяйство и животноводство. А, и еще уникальные ленточные боры, тянущиеся сквозь всю эту карту.
Даниил Белоусов,
музыкант:
Алтайский край — это губернатор Карлин, доменные печи и бескрайние поля. Барнаул — площадь Советов и Ленин, буквы как в Голливуде на берегу Оби и сереброплавильный завод, которого уже нет.
- Что мы знаем группе "Корни", которая станет хэдлайнером Дня Барнаула-2017
- В Барнауле на день города и края перекроют семь разных участков улиц: карта
- 8 главных событий, которые стоит посетить в День города-2017
- Какой будет погода в День города-2017
- Сюжет: 80-летие Алтайского края
- Сюжет: День города Барнаула 2017
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.