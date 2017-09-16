Что вы считаете символами Барнаула и Алтайского края?

Когда думаю о Барнауле, всегда мысленно делю его на районы. Поток, Гора, Сулима, Булыгино и так далее. И при словах "Алтайский край" сначала сразу мысленно представляю карту. А уже потом то, что на ней есть. Если предгорные районы — это туризм и фермерство, если юг и юго-запад — это степи и жара, на северо-востоке кусочек промышленности, а в центре — сплошь сельское хозяйство и животноводство. А, и еще уникальные ленточные боры, тянущиеся сквозь всю эту карту.