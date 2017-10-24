Ещё на одной террасе Нагорного парка появилась трещина

Нагорный парк. Фото: altapress.ru. Нагорный парк. Фото: altapress.ru. Нагорный парк. Фото: altapress.ru. Нагорный парк. Фото: altapress.ru. Нагорный парк. Фото: altapress.ru. Нагорный парк. Фото: altapress.ru. Нагорный парк. Фото: altapress.ru.

Об очередной трещине на террасе сообщил телеграм-канал "Барнаул.фм". Как выяснил altapress.ru, она появилась на третьей снизу террасе. Ее длина составляет около 2-2,5 метров.

О первой трещине-разломе стало известно в пятницу 20 октября. Часть асфальта ближе к ограждению отломилась от той, что граничит со склоном. Перепад высот поверхностей асфальта в некоторых местах составляет около 3 см.

Специалисты компании ДСУ-4, которые и строили террасы Нагорного парка, починили асфальт уже вечером 20 октября. Трещины залили мастикой, чтобы защитить от воды и предотвратить дальнейшее разрушение террасы.

Наблюдатели предположили, что трещины появляются из-за проседания грунта склона. Его удерживает специальная сетка с высотой ребра около 15 см. В ячейки сетки засыпают щебень или грунт, который позже засаживают газоном. Технология применяется в дорожном строительстве для оформления склонов. Она должна удержать грунт во время дождя или паводка, защитить его от оползня. Сейчас склон выглядит целым, но у его подножия, под террасой с трещиной, появилась глубокая лужа.