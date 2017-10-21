Трещину террасы Нагорного парка временно залепили, а в сетях появились забавные мемы

Работники барнаульского ДСУ4 залили трещины террасы Нагорного парка гудроном, чтобы герметизировать разлом и защитить строение от воды. Между тем барнаульцы постят мемы на тему разлома.
В ДСУ4 планировали ремонтировать трещину террасы Нагорного парка 21 октября, но уже вечером 20-го их залили гудроном. На фото видно, что состав запечатал разлом. Рабочие надеются, что это убережет асфальт от дальнейшего разрушения.
Трещина длинной около 20-25 метров образовалась на нижней террасе Нагорного парка. Предположительно это произошло из-за проседания грунта под строением, которое началось уже несколько месяцев назад, еще летом. Часть асфальта образовала лунку, в которой скапливается дождевая вода. Капитальный ремонт полотна планируют провести в следующем году после зимы.
Это не первое ЧП на объекте туркластера "Барнаул - горнозаводской город". В июле в Нагорном парке после дождя размыло часть зеленого склона. Грунт вместе с травой вымыло на террасу. В этом обвинили ливневые дожди, которые прошли, когда склон еще не задерновался.
Между тем барнаульцы выложили в сеть мемы, в которых предполагают, почему образовалась трещина и к чему это может привести. Подборку собрал паблик "Типичный Барнаул".
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