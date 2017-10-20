В барнаульском Нагорном парке появилась огромная трещина на террасе

В мэрии Барнаула пообещали разобраться в причинах произошедшего. Очевидцы отмечают, что проседание грунта на первой террасе недалеко от лестницы было заметно несколько месяцев назад, еще летом.

Напомним, в июле в Нагорном парке после дождя размыло часть зеленого склона. Грунт вместе с травой вымыло на террасу. В этом обвинили ливневые дожди, которые прошли, когда склон еще не задерновался.