Фотофакты. Под Барнаулом продают элитный коттедж в немецком стиле со спортзалом

В селе Санниково продают 3-х этажный коттедж в немецком стиле с витражными окнами, камином и мебелью, пишет "Недвижимость Алтай".
Под Барнаулом продают элитный коттедж в немецком стиле со спортзалом .Фото : Недвижимость Алтай.
Под Барнаулом продают элитный коттедж в немецком стиле со спортзалом .Фото : Недвижимость Алтай.
Под Барнаулом продают элитный коттедж в немецком стиле со спортзалом .Фото : Недвижимость Алтай.
Под Барнаулом продают элитный коттедж в немецком стиле со спортзалом .Фото : Недвижимость Алтай.
Под Барнаулом продают элитный коттедж в немецком стиле со спортзалом .Фото : Недвижимость Алтай.
Под Барнаулом продают элитный коттедж в немецком стиле со спортзалом .Фото : Недвижимость Алтай.
Под Барнаулом продают элитный коттедж в немецком стиле со спортзалом .Фото : Недвижимость Алтай.
Под Барнаулом продают элитный коттедж в немецком стиле со спортзалом .Фото : Недвижимость Алтай.
Под Барнаулом продают элитный коттедж в немецком стиле со спортзалом .Фото : Недвижимость Алтай.
Под Барнаулом продают элитный коттедж в немецком стиле со спортзалом .Фото : Недвижимость Алтай.
Под Барнаулом продают элитный коттедж в немецком стиле со спортзалом .Фото : Недвижимость Алтай.
Под Барнаулом продают элитный коттедж в немецком стиле со спортзалом .Фото : Недвижимость Алтай.
Под Барнаулом продают элитный коттедж в немецком стиле со спортзалом .Фото : Недвижимость Алтай.
В доме находятся 3 спальни и 3 санузла, столовая и кухня. На цокольном этаже находятся бильярдная, сауна и спортзал. Комнаты обставлены мебелью на заказ. Перед домом оборудована зона отдыха с кованой мебелью, колодцем и террасой. Коттедж оборудован сигнализацией и двумя видами отопления - газом и электричеством. Есть также гараж с автоматическими подъемными воротами.
Площадь коттеджа — 190 кв.м., расположен он на участке в 15 соток.
Дом продается за 10 500 000 рублей.
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