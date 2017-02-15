Недвижимость

Фотофакты. Под Барнаулом продают элитный коттедж в немецком стиле со спортзалом

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Сегодня, 15:16.
Недвижимость

В селе Санниково продают 3-х этажный коттедж в немецком стиле с витражными окнами, камином и мебелью, пишет "Недвижимость Алтай".

В доме находятся 3 спальни и 3 санузла, столовая и кухня. На цокольном этаже находятся бильярдная, сауна и спортзал. Комнаты обставлены мебелью на заказ. Перед домом оборудована зона отдыха с кованой мебелью, колодцем и террасой. Коттедж оборудован сигнализацией и двумя видами отопления - газом и электричеством. Есть также гараж с автоматическими подъемными воротами. 

Площадь коттеджа — 190 кв.м., расположен он на участке в 15 соток.

Дом продается за 10 500 000 рублей.

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