На градсовете в Барнауле "забраковали" проект двух новых бассейнов "Магис-спорта"

Как следует из сообщения, первый бассейн на 25 метров будет предназначен для тренировок взрослых, второй - на 15 метров — будет детским. Эскизный проект здания представила Маргарита Гулак, представитель компании "Проектные технологии".

Документ вызывал вопросы и замечания со стороны членов совета. По мнению экспертов, парковка и пешеходная зона объекта запроектированы нерационально. Кроме того, отметили эксперты, объект не вписывается в проект перспективной застройки района и генплан, а также "не соотнесен с архитектурным ансамблем микрорайона".

Члены градостроительного совета отклонили проект второй очереди "Магис-спорта". Разработчика попросили учесть замечания и повторно представить его на обсуждение.

Ранее администрация Барнаула отказала СМИ в аккредитации на заседание градсовета, хотя сами его члены не раз отмечали, что важно открыто освещать проекты, которые изменят облик города.