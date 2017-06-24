На градсовете в Барнауле "забраковали" проект двух новых бассейнов "Магис-спорта"

Проект второй очереди спортивного комплекса "Магис-Спорт" на ул. Взлетная, 25 предусматривает строительство двух бассейнов и спортивной площадки. Документ представили 23 июня на градостроительном совете в мэрии. Эксперты отклонили этот проект, сообщает сайт мэрии.
Как следует из сообщения, первый бассейн на 25 метров будет предназначен для тренировок взрослых, второй - на 15 метров — будет детским. Эскизный проект здания представила Маргарита Гулак, представитель компании "Проектные технологии".
Документ вызывал вопросы и замечания со стороны членов совета. По мнению экспертов, парковка и пешеходная зона объекта запроектированы нерационально. Кроме того, отметили эксперты, объект не вписывается в проект перспективной застройки района и генплан, а также "не соотнесен с архитектурным ансамблем микрорайона".
Члены градостроительного совета отклонили проект второй очереди "Магис-спорта". Разработчика попросили учесть замечания и повторно представить его на обсуждение.
Ранее администрация Барнаула отказала СМИ в аккредитации на заседание градсовета, хотя сами его члены не раз отмечали, что важно открыто освещать проекты, которые изменят облик города.
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