Недвижимость

Наш даунсайзинг: в Барнауле строят квартиры меньшего размера, но за прежние деньги

Сегодня, 16:30.
Недвижимость

Площадь построенных квартир в Барнауле уменьшается. Особенно сильно мельчали четырехкомнатные квартиры, отмечает портал "Недвижимость Алтай". Его эксперты отмечают, что на рынке недвижимости краевой столицы начался процесс даунсайзинга – уменьшения размера объектов с сохранением цены единицы товара.

Недвижимость. Фотограф.
Недвижимость. Фотограф. Фото : СС0.
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Портал пишет, что год назад барнаульцам предлагали однокомнатные квартиры площадью 36,3 квадратных метра, а сейчас их площадь сократилась до 33,2. Двухкомнатные уменьшились на 1,7 кв.м: с 57,7 в 2015 году до 56 в 2017. Трехкомнатные потеряли 8 "квадратов" за 2 года (сейчас площадь данного сегмента в среднем составляет 77,8 кв.м).

Особенно сильно сократилась площадь четырехкомнатных квартир. Еще в августе 2015 года застройщики продавали помещения площадью среднем в 121,9 квадрата, теперь их площадь – 95,5 кв.м.

Сергей Чуркин, директор АН "Ленинский проспект", говорит, что к таким решениям застройщиков подталкивают сами покупатели: компании изучают спрос и в новом доме проектируют то, что покупали лучше.

Сергей Чуркин,
директор АН "Ленинский проспект":

Например, четырехкомнатные квартиры площадью 121 "квадрат" сейчас никому не нужны, а вот на квартиры в 95 кв.м спрос может быть.

Эксперт также обращает внимание на то, что в квартирах уменьшается площадь комнат (жилая), зато растет пространство кухонь, санузлов и холлов. За счет этого общая площадь квартир сокращается.

Чуркин подытоживает: на лицо все признаки даунсайзинга. Термин обозначает уменьшения размеров (веса, объема) без изменения цены. Прием часто используют в упаковке продуктов питания. Например, вместо литровых пакетов молока стали продавать 850-граммовые. 

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