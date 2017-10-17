Недвижимость

Аналитики предсказали рост цен на жилье в Барнауле. Так ли это?

Сегодня, 13:14.
Недвижимость

По итогам августа в Барнауле подорожали квартиры на вторичном рынке жилья, сообщает сайт "Недвижимость Алтай". Аналитики издания предполагают, что разовое явление станет началом тенденции к "стремительному удорожанию" квартир. Марина Ракина, президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая более осторожна в прогнозах. Она пояснила altapress.ru, что на рынок недвижимости начал влиять демографический кризис, который сильнее экономического.  

Недвижимость Барнаула. Молодая семья.
Недвижимость Барнаула. Молодая семья. Фото : Анна Зайкова.
Почему в Барнауле продолжит дешеветь вторичное жилье и сколько это продлится

В последний летний месяц "вторичка" краевой столицы подорожала на 0,06% до 43 320 рублей за кв.м. То есть каждый "квадрат" прибавил 30 рублей. Аналитики полагают, что это может быть первым шагом устойчивого роста цен: к тому есть ряд предпосылок. Например, снижение ставок по ипотеке до рекордно низких отметок. На этом фоне появляется интерес к покупке жилья, поэтому база предложений снижается, пишет "Недвижимость Алтай".

Марина Ракина говорит о других тенденциях.

Количество предложений 2-комнатных квартир в Барнауле.
Количество предложений 2-комнатных квартир в Барнауле.

Марина Ракина,
президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

Действительно, на рынке недвижимости складываются условия, которые могут толкнуть цены на квартиры вверх. Например, подешевела ипотека. Еще люди привыкли к кризису и понимают как вести себя в этих условиях, поэтому они не откладывают сделку до лучших времен. И в целом, говорят экономисты, ситуация стабилизируется. Но при этом мы пришли к тому, что на рынке становится все меньше покупателей. Физически. Помните же про демографическую яму 1990-2000 годов. Рожденные в это время люди сейчас подходят к тому, чтобы купить себе жилье. Их просто меньше. Плюс из Алтайского края уезжают в другие регионы.

В этих условиях, полагает эксперт, примерно до 2020 года не произойдет серьезного движения цен на жилье. "А как дальше будет развиваться ситуация нужно спросить у государства. Для начала нам нужно понимать, где можно будет строить новое жилье. Без генплана этого невозможно сделать", — резюмирует эксперт.

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