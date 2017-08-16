Недвижимость

Ограду в Центральном парке Барнаула поставят уже в октябре

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Сегодня, 13:50.
Недвижимость

В ближайшее время в Барнауле начнется реконструкция ограждения парка культуры и отдыха "Центральный". Сейчас вдоль него ставят строительный забор для безопасности прохожих на период проведения работ, сообщает мэрия.

Первый эскизный проект ограды вокруг парка Центрального района.
Первый эскизный проект ограды вокруг парка Центрального района. Фото : администрация Барнаула.

Как сообщает мэрия, новый забор горожане увидят в октябре. Работники обновят около 300 метров ограждения по пр. Социалистическому и улице Ползунова. Чугунное литье для него изготовили на Каменском предприятии. Столбы выполнят из бетона или желтого кирпича. Стоимость работ составит около 15 миллионов рублей.

Старое ограждение парка находится в аварийном состоянии. Оно построено еще в 60-е годы прошлого века. Исторической ценности оно не представляет, поскольку построено по типовому проекту тех лет. Проект нового ограждения одобрен общественным советом города.

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