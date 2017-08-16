Ограду в Центральном парке Барнаула поставят уже в октябре

В ближайшее время в Барнауле начнется реконструкция ограждения парка культуры и отдыха "Центральный". Сейчас вдоль него ставят строительный забор для безопасности прохожих на период проведения работ, сообщает мэрия.
Как сообщает мэрия, новый забор горожане увидят в октябре. Работники обновят около 300 метров ограждения по пр. Социалистическому и улице Ползунова. Чугунное литье для него изготовили на Каменском предприятии. Столбы выполнят из бетона или желтого кирпича. Стоимость работ составит около 15 миллионов рублей.
Старое ограждение парка находится в аварийном состоянии. Оно построено еще в 60-е годы прошлого века. Исторической ценности оно не представляет, поскольку построено по типовому проекту тех лет. Проект нового ограждения одобрен общественным советом города.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.