Ограду в Центральном парке Барнаула поставят уже в октябре

Как сообщает мэрия, новый забор горожане увидят в октябре. Работники обновят около 300 метров ограждения по пр. Социалистическому и улице Ползунова. Чугунное литье для него изготовили на Каменском предприятии. Столбы выполнят из бетона или желтого кирпича. Стоимость работ составит около 15 миллионов рублей.

Старое ограждение парка находится в аварийном состоянии. Оно построено еще в 60-е годы прошлого века. Исторической ценности оно не представляет, поскольку построено по типовому проекту тех лет. Проект нового ограждения одобрен общественным советом города.