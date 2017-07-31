Предбанкротный "Аспект" возобновил продажу квартир в "Демидов Парке"

Недавно на ул. Анатолия в Барнауле установили баннер с предложением купить квартиры по цене от 600 с небольшим тыс. рублей. Также на баннере сообщается, что проектная декларация новостройки размещена на сайте demidov-park.ru.

"Демидов Парк" строит компания "Аспект", которая по-прежнему находится в процедуре наблюдения для финансового оздоровления. Но, уточняет сайт Госинспекции Алтайского края, это "не является основанием для отстранения руководителя должника от своих полномочий, организация продолжает осуществлять финансово-хозяйственную деятельность".

Олег Меркер подтвердил, что продажи квартир на ул. Прудской, 40 возобновили. Он уже дал согласие на одну сделку "так как нет других вариантов выручить деньги на завершение строительства дома".

По данным Госинспекции Алтайского края, для завершения строительства дома в ЖК "Демидов Парк" нужно 250 млн рублей и еще 80 млн на сети. В резерве у "Аспекта" 243 квартиры. Это основной источник финансирования проекта, кроме задолженности дольщиков в размере 43 млн рублей. Данные цифры актуальны, подтвердил altapress.ru Владимир Шрамко, директор "Аспекта".

Ранее altapress.ru писал со слов Ивана Гилева, министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, что на завершение строительства дома в новоалтайском ЖК "Демидом Парке" из краевой адресной программы 2017 года планируют направить около 200 млн рублей. Деньги пойдут на то, чтобы купить квартиры медикам будущего противотуберкулезного диспансера, который строится в Новоалтайске. Пока проект готовят к реализации. Подписанных документов нет, уточнил Шрамко.

На сайте Госинспекции сказано, что принято решение о разделении строительства 765-квартирного дома на отдельные этапы. Застройщик планировал завершить строительства блок-секций №4 - №7 в сентябре, а блок-секций № 1 -№ 3 - в декабре 2017 года. Но, говорят в службе, зафиксировано отставание застройщика на два месяца от нового утвержденного графика строительства. 26 июля губернатор края Александр Карлин рассказал в своем блоге, что квартиры в блок-секциях 4-7 сдадут до конца текущего года, а в следующем году завершат вторую очередь этого комплекса. "По крайней мере, дети дольщиков "Демидов Парка" не успеют вырасти, а состав их семей кардинально не изменится к окончанию строительства, как у дольщиков "Барнаулстроя"", - написал губернатор.

Справка

11 июля Госинспекция написала о ходе строительных работ на подконтрольном объекте. На Прудской, 40 монтируют фасадные системы, вентиляцию, ставят окна, стеклят лоджии. Субподрядная организация "НСПМК 1072" смонтировала водопровод и канализации в блок-секциях №№ 6,7, ведет работы на блок-секциях №№ 4,5.