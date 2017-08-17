Недвижимость

Росреестр предупреждает, что землю жителей Алтайского края могут захватить соседи

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Сегодня, 19:25.
Недвижимость

Чтобы оформить права собственности на участок, с этого года гражданину необходимо сначала его размежевать. В краевом Управлении Росреестра рекомендуют не откладывать это и не дать соседям захватить землю. 

Забор, земельный участок.
Забор, земельный участок. Фото : Открытые источники в Интернете (СС0).

До 1 января 2017 года граждане могли оформить право собственности без межевания участка. Теперь землю нужно размежевать, гласит № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

В управлении уточняют, что собственник может пользоваться участком без уточнения его границ, но тогда он не сможет продать или обменять его, а также есть есть риски, что соседи захватят часть участка. В таких случаях возникают споры, которые чаще всего приходится разрешать в судебном порядке, пишет в своем пресс-релизе Росреестр.

Екатерина Диогенова,
пресс-секретарь Управления Росреестра по Алтайскому краю:

Установление границ земельного участка в результате проведения кадастровых работ и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) помогают собственникам быть уверенными в своих правах на землю.

Как установить границы участка

  • На сайте Росреестра с помощью бесплатного справочного сервиса "Публичная кадастровая карта" найти интересующий объект по кадастровому номеру или по адресу фактического местонахождения.
  • Если местоположение границ земельного участка установлено, то на карте будет отражен его контур.
  • Если же границы не установлены, тогда стоит обратиться к кадастровому инженеру.

Факт

Согласно федеральному законодательству за внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в техническую документацию ему грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет.

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