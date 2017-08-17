Росреестр предупреждает, что землю жителей Алтайского края могут захватить соседи

Чтобы оформить права собственности на участок, с этого года гражданину необходимо сначала его размежевать. В краевом Управлении Росреестра рекомендуют не откладывать это и не дать соседям захватить землю.
До 1 января 2017 года граждане могли оформить право собственности без межевания участка. Теперь землю нужно размежевать, гласит № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
В управлении уточняют, что собственник может пользоваться участком без уточнения его границ, но тогда он не сможет продать или обменять его, а также есть есть риски, что соседи захватят часть участка. В таких случаях возникают споры, которые чаще всего приходится разрешать в судебном порядке, пишет в своем пресс-релизе Росреестр.
Екатерина Диогенова,
пресс-секретарь Управления Росреестра по Алтайскому краю:
Установление границ земельного участка в результате проведения кадастровых работ и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) помогают собственникам быть уверенными в своих правах на землю.
Как установить границы участка
- На сайте Росреестра с помощью бесплатного справочного сервиса "Публичная кадастровая карта" найти интересующий объект по кадастровому номеру или по адресу фактического местонахождения.
- Если местоположение границ земельного участка установлено, то на карте будет отражен его контур.
- Если же границы не установлены, тогда стоит обратиться к кадастровому инженеру.
Факт
Согласно федеральному законодательству за внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в техническую документацию ему грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет.
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