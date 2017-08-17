Росреестр предупреждает, что землю жителей Алтайского края могут захватить соседи

До 1 января 2017 года граждане могли оформить право собственности без межевания участка. Теперь землю нужно размежевать, гласит № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

В управлении уточняют, что собственник может пользоваться участком без уточнения его границ, но тогда он не сможет продать или обменять его, а также есть есть риски, что соседи захватят часть участка. В таких случаях возникают споры, которые чаще всего приходится разрешать в судебном порядке, пишет в своем пресс-релизе Росреестр.

Екатерина Диогенова,

пресс-секретарь Управления Росреестра по Алтайскому краю:

Установление границ земельного участка в результате проведения кадастровых работ и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) помогают собственникам быть уверенными в своих правах на землю.

Как установить границы участка

На сайте Росреестра с помощью бесплатного справочного сервиса "Публичная кадастровая карта" найти интересующий объект по кадастровому номеру или по адресу фактического местонахождения.

Если местоположение границ земельного участка установлено, то на карте будет отражен его контур.

Если же границы не установлены, тогда стоит обратиться к кадастровому инженеру.

Факт

Согласно федеральному законодательству за внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в техническую документацию ему грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет.