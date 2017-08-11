"Барнаулкапстрой" возьмет кредит, чтобы достроить дом "СтройГАЗа"

Чтобы открыть кредит, "Барнаулкапстрой" организовал закупку. Единственный поставщик — Сбербанк. Цена договора, сказано на сайте Госзакупок, 46,8 млн рублей. Его привели в исполнение 7 августа 2017 года, а завершить свое действие он должен 31 декабря 2020 года. По одному из его условий, "Барнаулкапстрой" должен вложить в проект собственные 75 млн рублей. Кредит выдается под 12% годовых, которые буду начислять на всю его сумму. Обслуживание обойдется 0,1% годовых. Гасить кредит заемщик должен с 31 декабря 2018 года.

Кредит банке – вынужденная мера, которая позволит завершить проект, где инвестором и подрядчиком выступал "СтройГАЗ": компания оказалась в сложной финансовой ситуации, в том числе ряд кредиторов подали иск о признании ее банкротом. Чтобы "Барнаулкапстрой" смог оформить его, депутаты Барнаульской городской думы решили отдать в залог муниципальное имущество — три помещения общей площадью 1,6 тыс кв. м, которые сейчас сдаются в аренду, писал altapress.ru.

Ранее администрация Барнаула и "Барнаулкапстрой" сообщали, что решили вопрос со строительством этого дома "СтройГАЗа", перезаключив договор подряда с компанией "Сибресурс". Это должно было предотвратить появление в крае обманутых дольщиков. По состоянию на май 2017 года в доме на Павловском тракте, 297 продано 81 "долевка" из 198.

По данным сайта "Барнаулкапстрой", дом на Павловском тракте, 297 построен на 97%. В нем есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, которые можно купить по цене от 1,5 до 3,1 млн рублей. Дом начинали строить в 2014 году и ввести его в эксплуатацию планировали 30 июня 2016 года. В обновленной проектной декларации сказано, что новостройку сдадут не позднее марта 2018 года.