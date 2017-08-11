Недвижимость

"Барнаулкапстрой" возьмет кредит, чтобы достроить дом "СтройГАЗа"

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Сегодня, 11:12.
Недвижимость

Компания "Барнаулкапстрой" открывает кредитную линию на 183,2 млн рублей по 12% годовых в Сбербанке. Деньги нужны на дом на Павловском тракте, 297, сказано на сайте Госзакупок. Этот объект не смог достроить "СтройГАЗ". 

Павловский тракт, 297. Июль 2017 года.
Павловский тракт, 297. Июль 2017 года. Фото : barnaulkapstroy.ru.

Чтобы открыть кредит, "Барнаулкапстрой" организовал закупку. Единственный поставщик — Сбербанк. Цена договора, сказано на сайте Госзакупок, 46,8 млн рублей. Его привели в исполнение 7 августа 2017 года, а завершить свое действие он должен 31 декабря 2020 года. По одному из его условий, "Барнаулкапстрой" должен вложить в проект собственные 75 млн рублей. Кредит выдается под 12% годовых, которые буду начислять на всю его сумму. Обслуживание обойдется 0,1% годовых. Гасить кредит заемщик должен с 31 декабря 2018 года.

Кредит банке – вынужденная мера, которая позволит завершить проект, где инвестором и подрядчиком выступал "СтройГАЗ": компания оказалась в сложной финансовой ситуации, в том числе ряд кредиторов подали иск о признании ее банкротом. Чтобы "Барнаулкапстрой" смог оформить его, депутаты Барнаульской городской думы решили отдать в залог муниципальное имущество — три помещения общей площадью 1,6 тыс кв. м, которые сейчас сдаются в аренду, писал altapress.ru

Ранее администрация Барнаула и "Барнаулкапстрой" сообщали, что решили вопрос со строительством этого дома "СтройГАЗа", перезаключив договор подряда с компанией "Сибресурс". Это должно было предотвратить появление в крае обманутых дольщиков. По состоянию на май 2017 года в доме на Павловском тракте, 297 продано 81 "долевка" из 198.

По данным сайта "Барнаулкапстрой", дом на Павловском тракте, 297 построен на 97%. В нем есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, которые можно купить по цене от 1,5 до 3,1 млн рублей. Дом начинали строить в 2014 году и ввести его в эксплуатацию планировали 30 июня 2016 года. В обновленной проектной декларации сказано, что новостройку сдадут не позднее марта 2018 года.

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