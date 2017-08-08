Барнаульский застройщик продемонстрировал свой креатив окном-ромбом

"Этодом" удивил горожан необычным оконным проемом в виде ромба. Дом возводят на Потоке. Как пояснили altapress.ru в компании "Вотэтодом" (занимается продажей квартир застройщика), решение тиражировать не будут: изюминка должна быть одна.
На необычное окно новостройки обратили внимание участники интернет-сообщества "Барнаул 22". Публикации появились на его страницах в ВК и instagram. Одни пишут, что застройщик ошибся и поставил бракованную плиту, другие, что скреативил. Одним такое окно очень нравится, другим — нет.
Сергей Фефелов,
директор компании "Вотэтодом":
Необычное решение появилось не просто так. Наши постоянные партнеры из оконной компании "АКТО" прислали фото из журнала с таким проемом и спросили: "А вам слабо"? Нам не слабо.
ЖБИ-плиту для окна-ромба изготовили на Майминском железобетонном заводе. Для этого выполнили опалубку по индивидуальному чертежу, поэтому стоимость плиты выросла в два раза.
Горожан интересует, как будет выглядеть окно изнутри. Сергей Фефелов пояснил, что подоконник пойдет под скос. Преподнести это решение можно будет по-разному, вписав в интерьер квартиры, и будущие хозяева уже перебирают возможные варианты.
Сергей Фефелов,
директор компании "Вотэтодом":
Мы не планируем тиражировать такие окна в этом доме или других проектах, которые сейчас реализуем, хотя нас просят. Но такая "ошибка" должна быть одна. С помощь нее мы хотели показать, что застройщик может строить сколь угодно креативно, вопрос только в цене квартиры.
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