Барнаульский застройщик продемонстрировал свой креатив окном-ромбом

"Креативное" окно. Фото : barneos22. Пример окна-ромба. Фото : "Вотэтодом". Подоконник для окна-ромба. Фото : vk.com/i_des.

На необычное окно новостройки обратили внимание участники интернет-сообщества "Барнаул 22". Публикации появились на его страницах в ВК и instagram. Одни пишут, что застройщик ошибся и поставил бракованную плиту, другие, что скреативил. Одним такое окно очень нравится, другим — нет.

Сергей Фефелов,

директор компании "Вотэтодом":

Необычное решение появилось не просто так. Наши постоянные партнеры из оконной компании "АКТО" прислали фото из журнала с таким проемом и спросили: "А вам слабо"? Нам не слабо.

ЖБИ-плиту для окна-ромба изготовили на Майминском железобетонном заводе. Для этого выполнили опалубку по индивидуальному чертежу, поэтому стоимость плиты выросла в два раза.

Горожан интересует, как будет выглядеть окно изнутри. Сергей Фефелов пояснил, что подоконник пойдет под скос. Преподнести это решение можно будет по-разному, вписав в интерьер квартиры, и будущие хозяева уже перебирают возможные варианты.

Сергей Фефелов,

директор компании "Вотэтодом":