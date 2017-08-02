Зачем в Барнауле почти до основания разбирают здание районного суда

Реконструкция здания на Балтийской, 28. Фото : www.skyscrapercity.com. Реконструкция здания на Балтийской, 28. Фото : www.skyscrapercity.com. Реконструкция здания на Балтийской, 28. Фото : www.skyscrapercity.com. Реконструкция здания на Балтийской, 28. Фото : www.skyscrapercity.com. Реконструкция здания на Балтийской, 28. Фото : www.skyscrapercity.com. Реконструкция здания на Балтийской, 28. Фото : www.skyscrapercity.com.

Управление судебного департамента в Алтайском крае провело закупку на 80,7 млн рублей в конце мая. На участие заявились 5 компаний, но допустили только две. В итоге победила компания "СтройГрад", которая заявила сумму исполнения заказа в 8,3 млн рублей.

Подрядчику предстоит демонтировать конструкции здания, которое в течение нескольких лет было законсервировано. Затем по проекту надо будет фактически построить новое, адаптированное под функции суда со службой приставов. Завершить строительные работы планируют в декабре 2018 года, указано в паспорте объекта.

В 2015 году замороженный недострой на Балтийской, 28 приобрели в рамках целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013- 2020 годы" за 184 млн рублей, хотя в 2014 году оно продавалось за 140 млн рублей, писал altapress.ru. Объект купили так как Индустриальный районный суд не имеет своего здания, а между тем он самый большой в городе. Размещение суда требует больших площадей, отвечающих специфичным требованиям. Например, требованиям конвойных подразделений.

Рядом со зданием суда планируют построить торговый центр. Проект весной на градостроительном совете защищал арендатор участка — компания "Строительная перспектива", однако его не одобрили.