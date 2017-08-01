Недвижимость

Старый мост в Барнауле передадут в федеральную собственность

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Сегодня, 08:54.
Недвижимость

Старый мост через Обь в Барнауле передадут в собственность федеральным властям. Такое решение принял Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (город Тюмень), сообщает Amic.ru.

Старый мост в Барнауле .
Старый мост в Барнауле .Фото : Евгения Родочинская.

Изначально решение о передаче старого моста на баланс страны принял Арбитражный суд Алтайского края. В межрегиональном территориальном управлении Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай с таким вердиктом не согласились и подали апелляцию. Затем в Томске апелляционный арбитражный суд также встал на сторону городских властей. Тогда Росимущество подало кассационную жалобу в окружной арбитраж.

31 июля суд постановил: "Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения".

В территориальном подразделении Росимущества изданию сообщили, что теперь начнется передача моста из муниципальной собственности в федеральную, так как решение суда надо исполнять. Также в Росимуществе подчеркнули, что сейчас никаких подписанных актов о приеме старого моста в федеральную собственность нет.

Прошлым летом прокуратура через суд обязала мэрию краевой столицы в течение полутора лет провести ремонт моста через Обь. Городские власти подсчитали, что на эти цели необходимо около 0,5 млрд рублей, но таких денег у Барнаула нет. После этого власти обратились в Арбитражный суд, чтобы передать мост в федеральную собственность.

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