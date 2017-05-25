Недвижимость

Стать новоселом уже в этом году и за доступную цену — реальность от ЖК "Изумрудный"

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Сегодня, 09:55.
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Необыкновенно высокими темпами продолжается строительство дома на улице Песчаная. Строительство вступило в финальную фазу. Застройщик закончил остекление комплекса.

Жилой комплекс "Изумрудный".
Жилой комплекс "Изумрудный".

Завершается монтаж внутренних сетей.

Жилой комплекс "Изумрудный".
Жилой комплекс "Изумрудный".

В настоящее время полным ходом идет установка фасадной системы.

Жилой комплекс "Изумрудный".
Жилой комплекс "Изумрудный".

Отдельно стоит сказать о внутренней отделке квартир. Производство работ по оштукатуриванию стен, идет полным ходом. Причем, это не обычная черновая штукатурка, предусмотренная большинством застройщиков, а настоящая финишная отделка стен, позволяющая минимизировать затраты новых жильцов на отделку квартиры. Такая же ситуация и со стяжкой пола. Стяжка выполняется по технологии позволяющей исключить дополнительные работы по выравниванию пола. И, соответственно, значительно сократить затраты на ремонт.

Застройщик планирует ввести комплекс в эксплуатацию уже осенью 2017 года.

Спешите - квартиры от 1 016 565 рублей еще в продаже, предложение ограничено!

Напоминаем, продолжается совместная акция с ПАО ВТБ 24, когда однокомнатную квартиру в ЖК “Изумрудный” стоимостью 1 016 565 рублей. При ипотеке, оформленной в ВТБ 24, клиенту предоставляется скидка в размере 1 000 рублей с квадратного метра, минимальный первоначальный взнос варьируется от 150 000 до 340 000 рублей, и, соответственно, ежемесячный платеж будет от 8 900 до 6 400 рублей в месяц. Более подробно по условиям покупки квартиры можно уточнить в офисе застройщика по адресу: г.Барнаул, ул.Союза Республик, 32-а.

И, конечно, клиентам доступна рассрочка от Застройщика комплекса на выгодных условиях.

До сдачи дома остались считанные месяцы, что делает предложение очень выгодным.

Телефон отдела продаж: +7 (3852) 533-000

Организатор акции ООО “ИСК Вектор”. Срок проведения акции до 31.05.2017 года. Подробные условия акции -  в офисе продаж застройщика по адресу: г. Барнаул, ул. Союза Республик, 32-а, кабинет 110. Рассрочка предоставляется ООО “ИСК Вектор”. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: изумрудный-жк.рф.

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