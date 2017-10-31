Строители отдадут за каждую квартиру в новостройке 1,2% ее цены в фонд дольщиков

Если первый договор долевого участия (ДДУ) по объекту зарегистрирован после 20 октября, то за каждую проданную долевку застройщик обязан перечислить в фонд 1,2% ее стоимости. Деньги пойдут на возмещения потерь гражданам при несостоятельности (банкротстве) застройщика. Контролировать отчисления будет Росреестр через запросы в фонд. Если положительного ответа не придет, то госрегистрацию договора приостановят, уточняют в управлении Росреестра по Алтайскому краю.

Создание фонда отменяет обязанность застройщика заключать договоры поручительства либо договоры страхования гражданской ответственности.