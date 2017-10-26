Юрий Гатилов призвал алтайские власти не позволить федералам "похоронить" строителей

Руководитель компании "Жилищная инициатива" призвал чиновников позаботиться о строительной отрасли Алтайского края. Юрий Гатилов говорит, что поправки в закон о долевом строительстве начнут "убивать" самостоятельный бизнес в регионах уже летом будущего года. Чтобы выжить, нужна помощь власти. Об этом 25 октября строитель рассказал на "круглом столе" по итогам 2017 года, который организовал ИД "Алтапресс".
Гатилов говорил о № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства…" стал логичным продолжением поправок в №214-ФЗ "О долевом строительстве жилья...".
Юрий Гатилов,
руководитель компании "Жилищная инициатива":
Закон заточен на то, чтобы аккумулировать деньги в Москве. Например, создается компенсационный фонд, для решения проблем дольщиков. Мы здесь на местах будем заключать договоры долевого участи (ДДУ), а 1,2% его цены будут уходить в Москву и оседать там! Мы должны будем заморозить 10% средств проекта. Работать в формате один дом — одна компания, когда не сможешь привлекать деньги из других проектов, после заключения первого ДДУ.
Просто появятся инвестиционные компании, которые будут нанимать нас, то есть самостоятельный бизнес в регионах серьезно пострадает. И это произойдет уже летом будущего года.
Строители оценивают предстоящее изменение закона как глобальный кризис отрасли, который страшнее пережитых экономических. Чтобы выжить, сейчас они форсируют работу над новыми проектами, стараясь получить разрешение на строительство, а также заключить первое ДДУ в старом правовом поле.
Юрий Гатилов,
руководитель компании "Жилищная инициатива":
Я прошу власть упростить процедуру выдачи разрешений на строительство домов и максимально сократить сроки оформления пакета документов, безусловно в рамках действующего законодательства. Мы должны обеспечить себя работой на ближайшие два-три года, чтобы максимально плавно пройти период, когда закон вступит в силу и "приживется". Это поможет выжить нам, а также другим компаниям строительного рынка. Например, загрузить проектные и изыскательские институты.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.