Юрий Гатилов призвал алтайские власти не позволить федералам "похоронить" строителей

Гатилов говорил о № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства…" стал логичным продолжением поправок в №214-ФЗ "О долевом строительстве жилья...".

Юрий Гатилов,

руководитель компании "Жилищная инициатива":

Закон заточен на то, чтобы аккумулировать деньги в Москве. Например, создается компенсационный фонд, для решения проблем дольщиков. Мы здесь на местах будем заключать договоры долевого участи (ДДУ), а 1,2% его цены будут уходить в Москву и оседать там! Мы должны будем заморозить 10% средств проекта. Работать в формате один дом — одна компания, когда не сможешь привлекать деньги из других проектов, после заключения первого ДДУ. Просто появятся инвестиционные компании, которые будут нанимать нас, то есть самостоятельный бизнес в регионах серьезно пострадает. И это произойдет уже летом будущего года.

Строители оценивают предстоящее изменение закона как глобальный кризис отрасли, который страшнее пережитых экономических. Чтобы выжить, сейчас они форсируют работу над новыми проектами, стараясь получить разрешение на строительство, а также заключить первое ДДУ в старом правовом поле.

Юрий Гатилов,

руководитель компании "Жилищная инициатива":