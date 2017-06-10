Недвижимость

ЦБ: ставки по ипотеке в России снизились до исторического минимума

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Сегодня, 15:25.
Недвижимость

Ставки по ипотеке на данный момент близки к историческому минимуму. Такое заявление сделал председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме, пишут "Ведомости".

Недвижимость.
Недвижимость. Фото : Михаил Хаустов.

Эльвира Набиуллина,
председатель Банка России:

Ставки по банковским кредитам снижаются вслед за снижением инфляции, сейчас практически вернулись к докризисным уровням, а по ипотеке даже ниже. Сейчас ставки по ипотеке близки к историческому минимуму".

Средневзвешенная ставка ипотечных жилищных кредитов, выданных банками в апреле, опустилась до 11,45%, следует из данных ЦБ. Это минимальное значение за последние пять лет, меньше было лишь один раз — в ноябре 2011 г., 11,4% (статистика ЦБ доступна с 2009 г.).

Издание отмечает, что гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник заявил, что ставка ипотеки опустится ниже 10% на границе 2017-2018 гг., а через два года достигнут 6-7%.

Напомним, председатель правления Сбербанка Герман Греф в начале июня также заявил, что сейчас в России рекордно низкие ставки по ипотеке. И они имеют тенденцию к дальнейшему снижению.

Справка

Средний размер ипотечного кредита в Алтайском крае по итогам первых четырех месяцев 2017 года составил 1 млн 265 тыс. рублей. Это второй самый низкий показатель среди регионов Сибири после Республики Алтай - 1 млн 261 тыс.

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