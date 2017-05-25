В Барнауле готовятся реконструировать здание ЖД-вокзала

"РЖД" готовится реконструировать здание вокзала на станции "Барнаул". Об этом altapress.ru сообщил Александр Урбах, начальник управления госохраны объектов культурного наследия края. Информацию подтвердили в пресс-службе "РЖД".
"РЖД" необходимо реконструировать действующий вокзал в Барнауле, чтобы привести его в соотвествии с требования закона к таким зданиям. Так как оно является памятником архитектуры и входит в исторический ансамбль, работы нужно согласовывать с управлением госохраны объектов культурного наследия.
Александр Урбах,
начальник управления госохраны объектов культурного наследия края:
"РЖД" три года вели переписку с управлением края по культуре, пытаясь снять статус памятника с основного здания вокзала. Это им было необходимо, чтобы провести реконструкцию и привести объект в соответствие с современными нормами. Они считают, что для этого нужно увеличить этажность и в целом объем здания. Но вероятность исключения объекта из реестра памятников равна нулю.
Последнее совещание по данному вопросу состоялось в этом году. Здесь специалисты управления убедили руководство "РЖД": в имеющихся габаритах можно разместить все, что нужно. Урбах рассказал, что буквально на днях у него появилась информация, что в Москве решен вопрос по финансированию реконструкции. Более того, деньги должны выделить и на законсервированное здание старого вокзала. Пока неизвестно, что там будет. "Я предлагал музей или гостиницу", — уточнил эксперт.
В пресс-службе "РЖД" altapress.ru пояснили, что вопросом реконструкции действующего ЖД-вокзала занимается межведомственная группа. В ее состав вошли специалисты краевого управления госохраны, министерства строительства, транспорта и ЖКХ, "РЖД" и других ведомств.
Виталий Кляйн,
специалист по связям с общественностью службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги:
Работа группы осуществляется с привлечением экспертного сообщества. Основная задача — оценка возможных работ по реконструкции на действующем железнодорожном вокзале с учетом того, что объект является памятником истории и архитектуры. Это значит, что все работы должны быть выполнены с соблюдением всех норм федерального законодательства, одним из требований которого является сохранение единого архитектурного стиля памятника культурного наследия. О сроках строительных работ и о судьбе законсервированного здания вокзала говорить пока преждевременно.
Перспективу реконструкции ЖД-вокзала публично обсуждали в 2014 году. Тогда в СМИ появилась информация о том, что "РЖД" планирует снести старое здание, включая историческое, с которого более 100 лет назад открыли ЖД-дорогу в Барнауле. Барнаульцам представили один из возможных проектов, подготовленный новосибирскими архитекторами "Жилдорпроект". Однако предложение встретило критику со стороны архитектурного сообщества города.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.