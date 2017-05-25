Недвижимость

В Барнауле готовятся реконструировать здание ЖД-вокзала

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Сегодня, 10:46.
Недвижимость

"РЖД" готовится реконструировать здание вокзала на станции "Барнаул". Об этом altapress.ru сообщил Александр Урбах, начальник управления госохраны объектов культурного наследия края. Информацию подтвердили в пресс-службе "РЖД".

Железнодорожный вокзал.
Железнодорожный вокзал. Фото : Михаил Хаустов.

"РЖД" необходимо реконструировать действующий вокзал в Барнауле, чтобы привести его в соотвествии с требования закона к таким зданиям. Так как оно является памятником архитектуры и входит в исторический ансамбль, работы нужно согласовывать с управлением госохраны объектов культурного наследия.

Александр Урбах,
начальник управления госохраны объектов культурного наследия края:

"РЖД" три года вели переписку с управлением края по культуре, пытаясь снять статус памятника с основного здания вокзала. Это им было необходимо, чтобы провести реконструкцию и привести объект в соответствие с современными нормами. Они считают, что для этого нужно увеличить этажность и в целом объем здания. Но вероятность исключения объекта из реестра памятников равна нулю.

Последнее совещание по данному вопросу состоялось в этом году. Здесь специалисты управления убедили руководство "РЖД": в имеющихся габаритах можно разместить все, что нужно. Урбах рассказал, что буквально на днях у него появилась информация, что в Москве решен вопрос по финансированию реконструкции. Более того, деньги должны выделить и на  законсервированное здание старого вокзала. Пока неизвестно, что там будет. "Я предлагал музей или гостиницу", — уточнил эксперт.

В пресс-службе "РЖД" altapress.ru пояснили, что вопросом реконструкции действующего ЖД-вокзала занимается межведомственная группа. В ее состав вошли специалисты краевого управления госохраны, министерства строительства, транспорта и ЖКХ, "РЖД" и других ведомств.

Виталий Кляйн,
специалист по связям с общественностью службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги:

Работа группы осуществляется с привлечением экспертного сообщества. Основная задача — оценка возможных работ по реконструкции на действующем железнодорожном вокзале с учетом того, что объект является памятником истории и архитектуры. Это значит, что все работы должны быть выполнены с соблюдением всех норм федерального законодательства, одним из требований которого является сохранение единого архитектурного стиля памятника культурного наследия. О сроках строительных работ и о судьбе законсервированного здания вокзала говорить пока преждевременно.

Макет нового вокзала в Барнауле.
Макет нового вокзала в Барнауле.

Перспективу реконструкции ЖД-вокзала публично обсуждали в 2014 году. Тогда в СМИ появилась информация о том, что "РЖД" планирует снести старое здание, включая историческое, с которого более 100 лет назад открыли ЖД-дорогу в Барнауле. Барнаульцам представили один из возможных проектов, подготовленный новосибирскими архитекторами "Жилдорпроект". Однако предложение встретило критику со стороны архитектурного сообщества города. 

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