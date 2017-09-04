В Барнауле продают коттедж с хамамом и гигантской кухней

В Барнауле за 29 млн рублей продают четырехэтажный коттедж. По словам продавца, ремонт в доме выполнен из дорогих материалов, сообщает сайт "Недвижимость Алтая".
Коттедж с огромной кухней. Фото : realtai.ru.
Коттедж с огромной кухней. Фото : realtai.ru.
Коттедж с огромной кухней. Фото : realtai.ru.
Коттедж с огромной кухней. Фото : realtai.ru.
Коттедж с огромной кухней. Фото : realtai.ru.
Коттедж с огромной кухней. Фото : realtai.ru.
Коттедж с огромной кухней. Фото : realtai.ru.
Коттедж с огромной кухней. Фото : realtai.ru.
Площадь коттеджа 500 кв. метров.
На первом этаже находится санузел, хамам, комната отдыха, бойлерная, а на втором — кухня-гостиная, площадью 113 кв. метров, прихожая, санузел. На третьем уровне размещаются две спальни, санузел, два балкона, большой холл, а на четвертом есть тренажерный зал, комната отдыха и еще один санузел.
Около дома есть беседка, летняя кухня, гараж и баня.
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