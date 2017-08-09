В Барнауле продают коттедж с зимним садом за 90 млн рублей

В Барнауле продают коттедж за 90 млн рублей. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж за 90 млн рублей. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж за 90 млн рублей. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж за 90 млн рублей. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж за 90 млн рублей. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж за 90 млн рублей. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж за 90 млн рублей. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж за 90 млн рублей. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж за 90 млн рублей. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж за 90 млн рублей. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж за 90 млн рублей. Фото : Недвижимость Алтая.

Объект построили в 2010 году. Он включает три полноценных этажа, а также цокольный, где находятся сауна, душевая, тренажерные зал, бильярдная, прачечная, две комнаты для обслуживающего персонала и два санузла, сообщил порталу риэлтор.

На всем первом уровне располагаются прихожая, жилая комната, два санузла, холл, гостиная с домашним кинотеатром и двухсторонним камином, кухня-столовая с мраморными столешницей и барной стойкой.

На втором этаже находится кабинет с камином, две спальни, зимний сад с дверью из авторской стеклянной мозаики. На третьем — гостиная с балконом с видом на Обь и четыре спальни. Сюда можно поднять не только по центральной лестнице, но и по винтовой с улицы.

Коттедж находится на участке площадью 16 соток. На улице построены гараж на 40 кв. метров, парковка и комплекс отдыха, который состоит из бани, комнаты "релакса", террасы с камином.

На территории комплекса есть озеро с фонтаном, альпийская горка с водопадом.