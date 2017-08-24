В Барнауле за 33 млн рублей продают коттедж с огромным бассейном

В Барнауле продают коттедж за 33 млн. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж за 33 млн. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж за 33 млн. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж за 33 млн. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж за 33 млн. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж за 33 млн. Фото : Недвижимость Алтая. В Барнауле продают коттедж за 33 млн. Фото : Недвижимость Алтая.

Коттедж расположен на участке в 10 соток. На первом этаже находятся бильярдная с мебелью и инвентарем, просторная прихожая и холл с системами хранения вещей, кухня с итальянской мебелью, гостиная с камином, санузел. На втором этаже — 4 спальни, холл-библиотека с лоджией, санузел.

Кроме того, к дому пристроен отдельный комплекс, в котором располагается бассейн с чашей в 12 метров. На участке есть баня, огород и гараж на 2 автомобиля.