Недвижимость

В Барнауле за 33 млн рублей продают коттедж с огромным бассейном

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Сегодня, 13:57.
Недвижимость

В Барнауле продают двухэтажный коттедж за 33 млн. рублей, сообщает сайт "Недвижимость Алтая" . Площадь здания — 442 квадратных метра.

Коттедж расположен на участке в 10 соток. На первом этаже находятся бильярдная с мебелью и инвентарем, просторная прихожая и холл с системами хранения вещей, кухня с итальянской мебелью, гостиная с камином, санузел. На втором этаже — 4 спальни, холл-библиотека с лоджией, санузел.

Кроме того, к дому пристроен отдельный комплекс, в котором располагается бассейн с чашей в 12 метров. На участке есть баня, огород и гараж на 2 автомобиля.

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