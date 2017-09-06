В Барнауле продают квартиру с тамбуром-джунглями и комнатой под спортзал

В центре Барнауле продают четырехкомнатную квартиру площадью 112 кв. метров. Особенность квартиры — тамбур при входе, сообщает "Недвижимость Алтая".
Квартира с тамбуром-джунгли. Фото : realtai.ru.
Квартира с тамбуром-джунгли. Фото : realtai.ru.
Квартира с тамбуром-джунгли. Фото : realtai.ru.
Квартира с тамбуром-джунгли. Фото : realtai.ru.
Квартира с тамбуром-джунгли. Фото : realtai.ru.
Внутри квартиры есть кухня-гостиная, спальная и детская комната, свободная комната под спортивный зал или кабинет, а также два санузла — для гостей и проживающих.
По словам риэлтора, который продает квартиру, тамбур ТСЖ сдает в аренду примерно за 200 рублей в месяц. Собственники этой квартиры сделали там зону отдыха и гардеробную. Вход в квартиру находится в этом тамбуре. Здесь владельцы установили диван, шкаф, искусственные деревья, растения, камни и мини-водопад.
Квартиру продают почти за 5 млн рублей.
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