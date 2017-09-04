Недвижимость

В Барнауле продают шестикомнатную квартиру с "барской" эклектикой и с сауной из кедра

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Сегодня, 19:19.
Недвижимость

В Барнауле за 20 млн 800 тыс. рублей продают шестикомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом. На сайте объявлений сообщается, что площадь квартиры 230 квадратных метра. С балкона открывается вид на парк "Изумрудный" и стадион им. Клевченя. Судя по фото, дизайн комнат в квартире выполнен в разных стилях и с "барским" размахом.

В объявлении указано, что квартира находится в в парковой зоне в тихом уютном месте. Территория охраняется. Квартира сделана по индивидуальному проекту с дорогим дизайнерским ремонтом в классическом стиле. В ней насчитывается 6 комнат, гардеробная, кухня, 2 санузла, 2 ванных комнаты,сауна из кедра, дубовая входная дверь. На лестничной площадке одна квартира, лифт.

С балкона открывается вид на парк "Изумрудный" и стадион им. Клевченя. В квартире пробковые полы, подоконники и кухня из натурального камня. Приточная вентиляция с подогревом, а также домашний кинотеатр с дорогой акустикой. Рядом с домом современная детская площадка, беседка с барбекю, спортзал, наземная парковка.

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