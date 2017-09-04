В Барнауле продают шестикомнатную квартиру с "барской" эклектикой и с сауной из кедра

В Барнауле за 20 млн 800 тыс. рублей продают шестикомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом. На сайте объявлений сообщается, что площадь квартиры 230 квадратных метра. С балкона открывается вид на парк "Изумрудный" и стадион им. Клевченя. Судя по фото, дизайн комнат в квартире выполнен в разных стилях и с "барским" размахом.
В объявлении указано, что квартира находится в в парковой зоне в тихом уютном месте. Территория охраняется. Квартира сделана по индивидуальному проекту с дорогим дизайнерским ремонтом в классическом стиле. В ней насчитывается 6 комнат, гардеробная, кухня, 2 санузла, 2 ванных комнаты,сауна из кедра, дубовая входная дверь. На лестничной площадке одна квартира, лифт.
С балкона открывается вид на парк "Изумрудный" и стадион им. Клевченя. В квартире пробковые полы, подоконники и кухня из натурального камня. Приточная вентиляция с подогревом, а также домашний кинотеатр с дорогой акустикой. Рядом с домом современная детская площадка, беседка с барбекю, спортзал, наземная парковка.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.