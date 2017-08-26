В Барнауле продают лофт-квартиру для вечеринок

Квартира-лофт в центре Барнаула .Фото : realtai.ru. Квартира-лофт в центре Барнаула .Фото : realtai.ru. Квартира-лофт в центре Барнаула .Фото : realtai.ru. Квартира-лофт в центре Барнаула .Фото : realtai.ru. Квартира-лофт в центре Барнаула .Фото : realtai.ru. Квартира-лофт в центре Барнаула .Фото : realtai.ru. Квартира-лофт в центре Барнаула .Фото : realtai.ru. Квартира-лофт в центре Барнаула .Фото : realtai.ru.

Как рассказал сайту "Недвижимость Алтай" риэлтор, занимающийся продажей квартиры, жилая площадь квартиры составляет 95 квадратных метров, а общая площадь двух открытых террас - 100 "квадратов". Квартиру интересуются в основном мужчины-холостяки, которых продавец относит к категории "творческие личности".

Как отмечает издание, больше всего такое помещение подходит для организации корпоративной квартиры, где можно проводит тренинги, семинары, праздники.