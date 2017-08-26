В Барнауле продают лофт-квартиру для вечеринок

В центре Барнаула за 7,2 млн рублей продают 3-комнатную лофт-квартиру. Она располагается на последнем этаже 15-этажного дома и имеет выход на две открытые террасы, где можно устраивать вечеринки, ставить бассейны и зоны для загара, мангалы и даже стелить искусственный газон.
Как рассказал сайту "Недвижимость Алтай" риэлтор, занимающийся продажей квартиры, жилая площадь квартиры составляет 95 квадратных метров, а общая площадь двух открытых террас - 100 "квадратов". Квартиру интересуются в основном мужчины-холостяки, которых продавец относит к категории "творческие личности".
Как отмечает издание, больше всего такое помещение подходит для организации корпоративной квартиры, где можно проводит тренинги, семинары, праздники.
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