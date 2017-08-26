Недвижимость

В Барнауле продают лофт-квартиру для вечеринок

7112
Сегодня, 10:45.
Недвижимость

В центре Барнаула за 7,2 млн рублей продают 3-комнатную лофт-квартиру. Она располагается на последнем этаже 15-этажного дома и имеет выход на две открытые террасы, где можно устраивать вечеринки, ставить бассейны и зоны для загара, мангалы и даже стелить искусственный газон. 

Как рассказал сайту "Недвижимость Алтай" риэлтор, занимающийся продажей квартиры, жилая площадь квартиры составляет 95 квадратных метров, а общая площадь двух открытых террас - 100 "квадратов". Квартиру интересуются в основном мужчины-холостяки, которых продавец относит к категории "творческие личности".

Как отмечает издание, больше всего такое помещение подходит для организации корпоративной квартиры, где можно проводит тренинги, семинары, праздники.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Партизанская, 149 Партизанская, 149
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
ул. Антона Петрова, 254 ул. Антона Петрова, 254