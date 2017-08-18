Житель Потока добился от мэрии обмена аварийного жилья на квартиру в центре

Житель муниципальной квартиры на Потоке Игорь Геннадьевич добился выгодного обмена. Как рассказал altapress.ru будущий новосел, администрации Барнаула придется предоставить ему жилье в центре.
Барнаулец проживает со своей супругой на втором этаже дома на Смирнова, 102, который признали аварийным в 2013 году. В двухэтажке 12 квартир. Большинство были приватизированы, поэтому мэрия выкупила их по рыночной цене. Две квартиры в доме были муниципальными. Хозяева одной съехали в трехкомнатную квартиру в районе ипподрома. Хозяин второй квартиры (62 кв.м) Игорь Геннадьевич добился лучшего варианта и дожидается его в расселенном доме, пока в покинутых квартирах разбирают полы, уносят рамы окон, двери
Игорь Геннадьевич,
владелец квартиры на Смирнова, 102:
Сначала нам предложили квартиру на Солнечной, но там был 8-метровый коридор и две комнатки по 12 квадратов. То есть жилая площадь 24 кв.м, а у нас 35. Потом предложили квартиру на первом этаже девятиэтажки на Сухэ-Батора. Но раньше в ней был магазин. После него остались большие трубы отопления, второй выход на улицу вместо балкона, ремонт сделали плохо. Мы тоже отказались.
Администрация Барнаула нашла подходящий вариант в центре города — квартиру на Красноармейском, 103. Но бывший жилец вынес из квартиры все, включая сантехнику и полы. "Эту квартиру нам показали в апреле. Мы дали предварительное согласие и теперь ждем, когда сделают ремонт", — продолжает Игорь Геннадьевич. Курирует ремонт Денис Ращепкин, зампредседателя комитета ЖКХ города, рассказал собеседник.
Игорь Геннадьевич,
владелец квартиры на Смирнова, 102:
В мае Ращепкин говорил, что составляют смету. Потом ее нужно было утвердить. В общем долго это все. Вообще в это квартире было прописано 11 человек — у меня два сына и дочь. Раньше бы каждый получил бы по квартире, а теперь что они получат? Дырку от бублика!
В администрации Барнаула altapress.ru пояснили, что дома, признанные аварийными после 2012 года расселяют в рамках программы "Барнаул — комфортный город", которая финансируется исключительно из местного бюджета. Собственников переселяют путем выкупа жилых помещений, а нанимателям предоставляют другое жилье по договору социального найма.
Справка
Квартира площадью около 60 кв.м. в двухэтажном доме на Потоке сейчас стоит около 1,5 млн рублей. Такое предложения есть на Тимуровской, 62. В доме на на проспекте Красноармейском, 103 сейчас продается двухкомнатная квартира с ремонтом площадью 52 кв.м за 3,5 млн рублей. По данным Авито.
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