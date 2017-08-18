Недвижимость

Житель Потока добился от мэрии обмена аварийного жилья на квартиру в центре

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Сегодня, 07:18.
Недвижимость

Житель муниципальной квартиры на Потоке Игорь Геннадьевич добился выгодного обмена. Как рассказал altapress.ru будущий новосел, администрации Барнаула придется предоставить ему жилье в центре.

Барнаулец проживает со своей супругой на втором этаже дома на Смирнова, 102, который признали аварийным в 2013 году. В двухэтажке 12 квартир. Большинство были приватизированы, поэтому мэрия выкупила их по рыночной цене. Две квартиры в доме были муниципальными. Хозяева одной съехали в трехкомнатную квартиру в районе ипподрома. Хозяин второй квартиры (62 кв.м) Игорь Геннадьевич добился лучшего варианта и дожидается его в расселенном доме, пока в покинутых квартирах разбирают полы, уносят рамы окон, двери

Игорь Геннадьевич,
владелец квартиры на Смирнова, 102:

Сначала нам предложили квартиру на Солнечной, но там был 8-метровый коридор и две комнатки по 12 квадратов. То есть жилая площадь 24 кв.м, а у нас 35. Потом предложили квартиру на первом этаже девятиэтажки на Сухэ-Батора. Но раньше в ней был магазин. После него остались большие трубы отопления, второй выход на улицу вместо балкона, ремонт сделали плохо. Мы тоже отказались.

Дом на Смирнова, 102.
Дом на Смирнова, 102.

Администрация Барнаула нашла подходящий вариант в центре города — квартиру на Красноармейском, 103. Но бывший жилец вынес из квартиры все, включая сантехнику и полы. "Эту квартиру нам показали в апреле. Мы дали предварительное согласие и теперь ждем, когда сделают ремонт", — продолжает Игорь Геннадьевич. Курирует ремонт Денис Ращепкин, зампредседателя комитета ЖКХ города, рассказал собеседник.

Игорь Геннадьевич,
владелец квартиры на Смирнова, 102:

В мае Ращепкин говорил, что составляют смету. Потом ее нужно было утвердить. В общем долго это все. Вообще в это квартире было прописано 11 человек — у меня два сына и дочь. Раньше бы каждый получил бы по квартире, а теперь что они получат? Дырку от бублика!

Дом на Смирнова, 102.
Дом на Смирнова, 102.

В администрации Барнаула altapress.ru пояснили, что дома, признанные аварийными после 2012 года расселяют  в рамках программы "Барнаул — комфортный город", которая финансируется исключительно из местного бюджета. Собственников переселяют путем выкупа жилых помещений, а нанимателям предоставляют другое жилье по договору социального найма. 

Справка

Квартира площадью около 60 кв.м. в двухэтажном доме на Потоке сейчас стоит около 1,5 млн рублей. Такое предложения есть на Тимуровской, 62. В доме на на проспекте Красноармейском, 103 сейчас продается двухкомнатная квартира с ремонтом площадью 52 кв.м за 3,5 млн рублей. По данным Авито.

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