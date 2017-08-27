В Барнауле продают таунхаус с причалом для катера

Танхаус с причалом для катера. Фото : avito.ru. Танхаус с причалом для катера. Фото : avito.ru. Танхаус с причалом для катера. Фото : avito.ru. Танхаус с причалом для катера. Фото : avito.ru. Танхаус с причалом для катера. Фото : avito.ru. Танхаус с причалом для катера. Фото : avito.ru. Танхаус с причалом для катера. Фото : avito.ru. Танхаус с причалом для катера. Фото : avito.ru. Танхаус с причалом для катера. Фото : avito.ru. Танхаус с причалом для катера. Фото : avito.ru. Танхаус с причалом для катера. Фото : avito.ru. Танхаус с причалом для катера. Фото : avito.ru.

В объявлении указано, что дом расположен в живописном месте на берегу Обского залива. Из таунхауса открывается потрясающий вид из окна. У дома находится пантон для катера.

Здание построено по современным технологиям. На первом этаже находятся хозяйственный блок, прачечная, туалет, место для размещения катера или 2 снегоходов. На втором этаже — просторный холл с камином, кухня, санузел с туалетом и душевой. На третьем этаже — большая спальня, санузел с джакузи.