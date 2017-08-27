Недвижимость

В Барнауле продают таунхаус с причалом для катера

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Сегодня, 10:54.
Недвижимость

В Барнауле продают таунхаус с причалом для катера за 12 млн. рублей. Объявление размещено на сайте avito.ru. Площадь здания 182 квадратных метра.

В объявлении указано, что дом расположен в живописном месте на берегу Обского залива. Из таунхауса открывается потрясающий вид из окна. У дома находится пантон для катера.

Здание построено по современным технологиям. На первом этаже находятся хозяйственный блок, прачечная, туалет, место для размещения катера или 2 снегоходов. На втором этаже — просторный холл с камином, кухня, санузел с туалетом и душевой. На третьем этаже — большая спальня, санузел с джакузи. 

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