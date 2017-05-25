В Барнауле строящийся дом оказался небезопасным

Проверка показала, что нарушения затрагивают характеристики надежности и безопасности дома. Госинспекция начала административное производство в отношении виновных лиц.

Жилой дом строит ЖСК "Балтийский". В ведомстве уточняют, что у него есть разрешение на строительство, а проектная документация имеет положительное заключение экспертизы.