Недвижимость

В Барнауле строящийся дом оказался небезопасным

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Сегодня, 20:29.
Недвижимость

Госинспекция Алтайского края выявила нарушения при строительстве многоэтажного дома на ул. Балтийской, 96. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство самого высокого дома в Барнауле.
Строительство самого высокого дома в Барнауле. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.

Проверка показала, что нарушения затрагивают характеристики надежности и безопасности дома. Госинспекция начала административное производство в отношении виновных лиц.

Жилой дом строит ЖСК "Балтийский". В ведомстве уточняют, что у него есть разрешение на строительство, а проектная документация имеет положительное заключение экспертизы.

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