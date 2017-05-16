Недвижимость

Собственники Речного вокзала обсудят с мэрией его снос

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Сегодня, 15:42.
Недвижимость

Мэрия планирует встретиться с собственниками здания Речного вокзала, чтобы обсудить его перспективы. Пока владельцы культового строения на берегу Оби не знают, что с ним делать, пояснил altapress.ru близкий к ним источник. Однако уровень встречи предполагает, что рассматривать будут варианты готовых решений. 

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017.
Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.

О том, что администрация Барнаула готова встречаться с собственниками здания, сообщил 15 мая глава администрации города Сергей Дугин на одном из общественных совещаний, пишет ИА "Амител". Обращаясь к слушателям, Дугин заявил, что "по всей видимости, мы его (здание Речного вокзала, - прим, ред.) будем убирать и что-то на его месте строить. Пока мы не определились до конца в этом вопросе. Это последний участок в туристическом районе города, где довольно неприглядный вид”.

Суд запретил строить жилье на Речном вокзале

Еще год назад предполагалось, что здание Речного вокзала будет работать по назначению. Так, в проекте генерального плана развития Барнаула до 2036 года его "оставили" для организации пассажирских перевозок. Сносить здание и строить на его месте жилье не будут, докладывала в мае 2016 года Елена Сарыкова, представитель института "Гипрогор" (разработчик проекта генплана).

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017.
Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017.

Елена Сарыкова,
главный инженер проекта:

Территория, на которой расположен Речной вокзал, отмечена как общественно-деловая. Строить на ней жилье нельзя. Мы не предполагаем снос здания. Функция пассажирских грузоперевозок будет сохранена.

Новый проект застройки территории Речного вокзала.
Новый проект застройки территории Речного вокзала.

Как сообщает источник altapress.ru, сейчас зданием Речного вокзала владеют несколько собственников. В том числе структура, близкая к компании "Сибирия", которая строит ЖК в районе речного.

В свете предстоящих событий стоит вспомнить апрельскую сделку покупки здания Старого базара (рынок "Центральный"). Неожиданно после множества неудачных попыток его удалось продать фирме, входящей в структуру "Сибирии".

Проект жилого комплекса на месте Речного вокзала.
Проект жилого комплекса на месте Речного вокзала.

Кстати, и в отношении этого многомиллионного лота новый собственник говорит, что еще не принял решение и свои шаги будет согласовывать с мэрией, "потому что речь идет о туристическом кластере "Барнаул — горнозаводской город"".

Проект реконструкции Речного вокзала.
Проект реконструкции Речного вокзала.

Эту часть берега Оби пытаются застроить давно. Последняя попытка потерпела фиаско. В 2015 году в СМИ просочилась информация о том "Сибирия" планирует снести здание Речного вокзала и построить на его месте грандиозный жилой комплекс со значительной социальной инфраструктурой (фитнес-клуб, торговый центр, частная набережная и т. д.). Однако предложение встретило мощную критику, в том числе со стороны губернатора Александра Карлина.

В течение двух последних лет набережная Оби преображается. Продолжается строительство ЖК "Новая пристань", а также в рамках проекта "Барнаул — горнозаводской город" ведут берегоукрепление Оби и планируют облагородить набережную.

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