Собственники Речного вокзала обсудят с мэрией его снос

О том, что администрация Барнаула готова встречаться с собственниками здания, сообщил 15 мая глава администрации города Сергей Дугин на одном из общественных совещаний, пишет ИА "Амител". Обращаясь к слушателям, Дугин заявил, что "по всей видимости, мы его (здание Речного вокзала, - прим, ред.) будем убирать и что-то на его месте строить. Пока мы не определились до конца в этом вопросе. Это последний участок в туристическом районе города, где довольно неприглядный вид”.

Еще год назад предполагалось, что здание Речного вокзала будет работать по назначению. Так, в проекте генерального плана развития Барнаула до 2036 года его "оставили" для организации пассажирских перевозок. Сносить здание и строить на его месте жилье не будут, докладывала в мае 2016 года Елена Сарыкова, представитель института "Гипрогор" (разработчик проекта генплана).

Елена Сарыкова,

главный инженер проекта:

Территория, на которой расположен Речной вокзал, отмечена как общественно-деловая. Строить на ней жилье нельзя. Мы не предполагаем снос здания. Функция пассажирских грузоперевозок будет сохранена.

Как сообщает источник altapress.ru, сейчас зданием Речного вокзала владеют несколько собственников. В том числе структура, близкая к компании "Сибирия", которая строит ЖК в районе речного.

В свете предстоящих событий стоит вспомнить апрельскую сделку покупки здания Старого базара (рынок "Центральный"). Неожиданно после множества неудачных попыток его удалось продать фирме, входящей в структуру "Сибирии".

Кстати, и в отношении этого многомиллионного лота новый собственник говорит, что еще не принял решение и свои шаги будет согласовывать с мэрией, "потому что речь идет о туристическом кластере "Барнаул — горнозаводской город"".

Эту часть берега Оби пытаются застроить давно. Последняя попытка потерпела фиаско. В 2015 году в СМИ просочилась информация о том "Сибирия" планирует снести здание Речного вокзала и построить на его месте грандиозный жилой комплекс со значительной социальной инфраструктурой (фитнес-клуб, торговый центр, частная набережная и т. д.). Однако предложение встретило мощную критику, в том числе со стороны губернатора Александра Карлина.

В течение двух последних лет набережная Оби преображается. Продолжается строительство ЖК "Новая пристань", а также в рамках проекта "Барнаул — горнозаводской город" ведут берегоукрепление Оби и планируют облагородить набережную.