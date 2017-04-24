Фотофакты. Как сейчас выглядит будущая барнаульская набережная Оби

Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство набережной в Барнауле. Апрель 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

По словам нашего корреспондента, днем в пятницу работы здесь не велись. Сейчас объект обустроен лишь частично: есть несколько спусков к воде, есть ограждения. На месте будущей пешеходной зоны — песочная насыпь. Территория стройки формально огорожена, однако пройти на нее может любой желающий.

Напомним, что городские власти планировали продолжить строительство набережной в 2017 году. В реализацию первого этапа проекта уже вложены 181 млн. рублей — они пошли на берегоукрепление этого участка.

Чтобы закончить благоустройство набережной Оби и Нагорного парка понадобится еще 100 млн. рублей, сообщил на днях гендиректор института "Алтайгражданпроект" Владимир Колотов.

В рамках второго этапа работы с набержной планируется благоустройство, мощение плиткой, теневые навесы, санкабины, небольшой амфитеатр. На все это выделили около 61 млн рублей. В этот этап попали также затраты на освещение, благоустройство, скамейки, пешеходную зону.

Ранее Сергей Дугин сообщал, что на благоустройство Нагорного парка и набережной администрация планирует направить часть средств, которые в 2017 году придут по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". По ее условиям треть суммы можно потратить на софинансирование мероприятий по благоустройству парков, скверов, площадей — всего около 78,7 млн рублей.

Когда построят

Городские чиновники несколько раз заявляли, что благоустройство набережной и Нагорного парка начнется в 2017 году. Так, мэр города Сергей Дугин рассказал, что строить вторую лестницу в Нагорный парк начнут в июне. Вячеслав Франк, его первый зам, говорил, что набережную также начнут обустраивать в 2017 году. Однако конкретных сроков начала и окончания работ еще не называли.