В этом году Алтайском крае построили почти на 20% меньше жилья

За 11 месяцев 2016 года в Алтайском крае введено в эксплуатация 616 тысяч квадратных метров жилья, сообщает крайадминистрация. Это на 142 тысячи "квадратов" меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Падают и объемы работ по виду деятельности "строительство".
Официальный сайт Алтайского края пишет, что по итогам ноября в регионе введено 130 тысяч квадратных метров жилья. Это в 2,5 раза больше, чем в октябре текущего года и ноябре прошлого.
Результат работы строительной отрасли за 11 месяцев 2016-го — 616 тысяч "квадратов". Это на 18,7% меньше, чем за январь-ноябрь прошлого года (тогда ввели 758 тыс. кв.м).
Серьезно просел показатель объема работ по виду деятельности "строительство". "Алтайкрайстат" сообщает, что с января по ноябрь 2016 года компании освоили 27,6 млрд рублей. Это на 16,3% меньше итогов 2015 год, когда строители вложили в отрасль 31,8 млрд рублей. По итогам "ноябрь к ноябрю" отрасль потеряла 41,1%, а по итогам "ноябрь к октябрю" - 26,3%.
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