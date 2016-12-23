В этом году Алтайском крае построили почти на 20% меньше жилья

Официальный сайт Алтайского края пишет, что по итогам ноября в регионе введено 130 тысяч квадратных метров жилья. Это в 2,5 раза больше, чем в октябре текущего года и ноябре прошлого.

Результат работы строительной отрасли за 11 месяцев 2016-го — 616 тысяч "квадратов". Это на 18,7% меньше, чем за январь-ноябрь прошлого года (тогда ввели 758 тыс. кв.м).

Серьезно просел показатель объема работ по виду деятельности "строительство". "Алтайкрайстат" сообщает, что с января по ноябрь 2016 года компании освоили 27,6 млрд рублей. Это на 16,3% меньше итогов 2015 год, когда строители вложили в отрасль 31,8 млрд рублей. По итогам "ноябрь к ноябрю" отрасль потеряла 41,1%, а по итогам "ноябрь к октябрю" - 26,3%.