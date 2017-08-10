В доме "Под шпилем" в Барнауле открыли первый магазин с антиквариатом 18 века

В легендарном доме на проспекте Ленина, 82 открыт первый магазин новых собственников. Архитектор Александр Деринг выложил на своих страницах в соцсетях фотографии "Истории интерьера". Здесь предлагают антиквариат, а также мебель и предметы интерьера, стилизованные под него.
Архитектор Деринг, занимавшийся реставрацией помещения магазина, расположенного в этом "символе Барнаула", сообщил, что ремонт наконец приняла комиссия. В соцсетях архитектор рассказал, что фасады магазина дома "Под шпилем" любовно расчищены, а лепные декоративные элементы интерьера воссозданы. "Заказчики — семья предпринимателей Демьяновых — разместили там салон антиквариата, декора и мебели", - уточнил Деринг.
В отреставрированном помещении салона "История интерьера" на площади 200 кв.м. предложили мебель, картины, текстиль, вазы, посуду, в том числе из серебра, светильники, игрушки, часы и даже самовары. Все выдержано в классическом стиле.
Константин Демьянов,
собственник салона "История интерьера":
Наша семья "болеет" антиквариатом вот уже 15 лет. Мы накопили множество уникальных вещей, которые решили представить в своем магазине. Большая часть выставки — это предметы интерьера 19-го середины 20 веков, но есть и более старинные вещи: иконы, посуда, датированные 18 веком.
По словам Александра Деринга, очередное открытие отдела в магазине "Под шпилем" состоится в сентябре: предприниматель Ирина Чанцева готовится представить покупателям мультибрендовый магазин одежды. Еще два помещения, принадлежащие предпринимателям Борнысовым, пока не готовы к открытию. Ранее предполагалось, что в одном из них разместят ювелирный салон, а второй сдадут в аренду или продадут.
Справка
Магазин в доме "Под шпилем" поменял собственников весной 2015 года. Его купили предприниматели из Барнаула у новосибирской компании НТС (представляет в Барнауле "Бахетле"), которая размещала здесь продуктовый "Супермаркет". Планировалось реставрировать помещения, а также фасады магазинов примерно через год. Работы затянул конфликт с жильцами. Они решили воспользоваться сменой собственников и добиться сноса пристроек со стороны двора, которые считали новоделами. Кроме того, рассказывала altapress.ru Ирина Чанцева, каждый шаг новых хозяев тщательно контролируют надзорные органы. Между тем сами жильцы "украсили" фасады дома-памятника шлангами кондиционеров.
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