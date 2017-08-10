Недвижимость

В доме "Под шпилем" в Барнауле открыли первый магазин с антиквариатом 18 века

3192
Сегодня, 12:21.
Недвижимость

В легендарном доме на проспекте Ленина, 82 открыт первый магазин новых собственников. Архитектор Александр Деринг выложил на своих страницах в соцсетях фотографии "Истории интерьера". Здесь предлагают антиквариат, а также мебель и предметы интерьера, стилизованные под него.

Архитектор Деринг, занимавшийся реставрацией помещения магазина, расположенного в этом "символе Барнаула", сообщил, что ремонт наконец приняла комиссия. В соцсетях архитектор рассказал, что фасады магазина дома "Под шпилем" любовно расчищены, а лепные декоративные элементы интерьера воссозданы. "Заказчики — семья предпринимателей Демьяновых — разместили там салон антиквариата, декора и мебели", - уточнил Деринг.

В отреставрированном помещении салона "История интерьера" на площади 200 кв.м. предложили мебель, картины, текстиль, вазы, посуду, в том числе из серебра, светильники, игрушки, часы и даже самовары. Все выдержано в классическом стиле.

Константин Демьянов,
собственник салона "История интерьера":

Наша семья "болеет" антиквариатом вот уже 15 лет. Мы накопили множество уникальных вещей, которые решили представить в своем магазине. Большая часть выставки — это предметы интерьера 19-го середины 20 веков, но есть и более старинные вещи: иконы, посуда, датированные 18 веком. 

По словам Александра Деринга, очередное открытие отдела в магазине "Под шпилем" состоится в сентябре: предприниматель Ирина Чанцева готовится представить покупателям мультибрендовый магазин одежды. Еще два помещения, принадлежащие предпринимателям Борнысовым, пока не готовы к открытию. Ранее предполагалось, что в одном из них разместят ювелирный салон, а второй сдадут в аренду или продадут.

"История интерьера".
"История интерьера".

Справка

Магазин в доме "Под шпилем" поменял собственников весной 2015 года. Его купили предприниматели из Барнаула у новосибирской компании НТС (представляет в Барнауле "Бахетле"), которая размещала здесь продуктовый "Супермаркет". Планировалось реставрировать помещения, а также фасады магазинов примерно через год. Работы затянул конфликт с жильцами. Они решили воспользоваться сменой собственников и добиться сноса пристроек со стороны двора, которые считали новоделами. Кроме того, рассказывала altapress.ru Ирина Чанцева, каждый шаг новых хозяев тщательно контролируют надзорные органы. Между тем сами жильцы "украсили" фасады дома-памятника шлангами кондиционеров.  

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Лесной Лесной