Недвижимость

За год квадратный метр жилья в Барнауле подешевел на 1,6 тыс. рублей

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Сегодня, 13:22.
Недвижимость

С июня 2016 года по июнь 2017 квартиры на вторичном рынке Барнаула подешевели на 3,4%, сообщает АН "Жилфонд". Каждый квадратный метр потерял примерно 1,6 тыс. рублей.

Недвижимость. Новостройки.
Недвижимость. Новостройки. Фото : Анна Зайкова.

В июне 2016-го "квадрат" жилой недвижимости в Барнауле стоил 42 тыс. рублей, а в июне 2017-го — 45,4.

В "Жилфонде" также отметили, что в этом году с началом лета снижение цен на рынке Барнаула замедлилось. За июнь квартиры в среднем подешевели только на 0,05%. В другие месяцы "квадрат" терял по 0,32% (в феврале) и по 0,84% (в мае).

Сейчас в краевой столице дороже всего стоят однокомнатные квартиры — 48,67 тыс. рублей за кв.м. За двухкомнатные в июне просят 44,22 тыс руб. кв.м, а за трехкомнатные 42,59 тыс руб. кв.м.

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