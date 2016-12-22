Газета «Свободный курс»

Общественно-политическая, еженедельная газета.

Первое независимое издание Алтайского края. Придерживается норм качественной прессы и идеалов свободы слова. На страницах газеты не встретишь дешевых скандалов и «желтых» материалов. Информация в «СК» всегда актуальна, достоверна и своевременна. Выпускается с 1990 года.

Газета неоднократно награждалась краевыми и общероссийскими премиями (например, «Золотой гонг»). В течение последних пяти лет «Свободный курс» является самым тиражным изданием среди региональных общественно-политических еженедельников России. В 2009 году газета в шестой раз получила знак «Тираж - рекорд года» Национальной тиражной службы.

Распространяется в Алтайском крае по подписке и в розницу.

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22 декабря 2016
Обновленный мост через Барнаулку. Фото: vk.com/overhear_brn22.
Почему никто не показывает, как будет выглядеть "Барнаул — горнозаводской город" в целом? 07:41
Церемония награждения премии "Менеджер года-2016". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Кто за кого голосовал в рейтинге-опросе за лучшего алтайского менеджера 2016 года 07:15
22 ноября 2016
Михаил Мариупольский. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Барнаульский "красный директор": русские люди не разучились работать 07:02
3 октября 2016
Барнаул - город супермаркетов и ТРЦ. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Торговый каннибализм. Парадоксы современных барнаульских ТРЦ и их ближайшее будущее 07:16
Александр Майоров. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Майоров рассказал о новой алтайской биофабрике, "быстрых" сырах и экспериментах бабы Маши 07:01
28 сентября 2016
Инопланетянин. Фото из архива редакции.
Колонка про инопланетян, вампиров, фашистов, педофилов и наших 07:34
2 августа 2016
Елена Чупина. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Глава АРАТ рассказала о бесстрашии россиян и перспективах туризма в России 07:02
9 июня 2016
Барнаул. Пенсионеры. Фото: Михаил Хаустов.
Не жизнь, а барахло. Когда я окончательно понял, что в стране бушует кризис? 07:39
8 июня 2016
В школе. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Спутали все карты: что происходит с зарплатами бюджетников в Алтайском крае 07:02
11 января 2016
Девятиклассники засыпают семена в сеялку. Фото из архива редакции.
10 фактов об истории производства муки и круп на Алтае 07:18
Лузга гречихи. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Как алтайское предприятие стало крупным поставщиком лузги гречихи для китайских подушек 07:02
6 января 2016
Торгово-продовольственная выставка "АлтайПродМаркет". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Опрос. Как алтайские производители планируют расширять рынки сбыта 14:46
5 января 2016
Уборка зерновых культур в Алтайском крае. Сентябрь, 2015. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Главный зернопереработчик Алтая рассказал о перспективах отрасли и экспорте продукции 10:08
4 января 2016
Гречневая лапша "соба". Фото: открытые источники (CC0).
Алтайско-японская лапша долголетия: местное предприятие поставило сырье для традиционного блюда Японии 09:35
2 января 2016
Сено. Фото: открытые источники.
В зоне высокого напряжения. Основные тренды 2015 года в Алтайском крае 08:40
1 января 2016
Сергей Шубенков. Фото: Архив редакции.
Своя шуба ближе: Человеком года по версии "СК" и altapress.ru стал легкоатлет Сергей Шубенков 11:44
31 декабря 2015
Игорь Савинцев. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Эксперты "Свободного курса" и читатели altapress.ru определили главные события 2015 года 09:37
29 декабря 2015
Последняя выставка в "Проспекте". Фото из архива редакции.
Горечь и азарт. Самые яркие культурные события года в Алтайском крае 07:19
В доме престарелых в селе Целинном получили новогодние подарки из Москвы. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Фотофакты. Жители Москвы с помощью "Роспечати" подарили праздник старикам из алтайского дома престарелых 07:03
28 декабря 2015
Нодар Шония встретился с молодыми предпринимателями. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Кто выживает в кризис, тот чего-то стоит" Нодар Шония — о том, как проходить тяжелые времена без потерь 07:18
Школа. Образование. Фото: открытые источники (CC0).
Как и с какими последствиями проходит оптимизация соцучреждений Алтайского края 07:02
25 декабря 2015
Кадр из новогоднего фильма "Карнавальная ночь". Фото: открытые источники.
Новый год для взрослых: пять идей для праздничного вечера в Барнауле 07:02
24 декабря 2015
Надежда Скалон, редактор отдела "Политика". Фото: Altapress.ru.
В Москву! 07:59
Светлана Агаркова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Не делить власть, а дело делать: эксперт рассказал о том, с какими вызовами справляются муниципалитеты 07:18
23 декабря 2015
Кофе. Фото: Открытые источники в Интернете.
Кризис сократит барнаульский рынок мини-кофеен на треть 07:18
22 декабря 2015
Коммунальное хозяйство. Фото: Михаил Хаустов.
Общественный защитник о том, чего могут в ЖКХ добиться собственники, вооруженные знаниями 07:02
21 декабря 2015
Большегруз на дороге. Фото: Михаил Хаустов.
"Пипл схавает": эксперт рассказал о судьбе средств, собранных с помощью "Платона" 07:18
18 декабря 2015
Яков Шойхет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Известный хирург Яков Шойхет рассказал о нелюбви к учебникам и подпольных операциях 07:34
17 декабря 2015
Дальнобойщики. Фото: открытые источники в интернете.
Алтайские дальнобойщики объяснили, как "Платон" повлияет на бизнес и цены 07:18
Новый Год. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).
Опрос. А чем вы планируете заняться на новогодних каникулах? 07:02
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