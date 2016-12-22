Газета «Свободный курс»

Общественно-политическая, еженедельная газета.

Первое независимое издание Алтайского края. Придерживается норм качественной прессы и идеалов свободы слова. На страницах газеты не встретишь дешевых скандалов и «желтых» материалов. Информация в «СК» всегда актуальна, достоверна и своевременна. Выпускается с 1990 года.

Газета неоднократно награждалась краевыми и общероссийскими премиями (например, «Золотой гонг»). В течение последних пяти лет «Свободный курс» является самым тиражным изданием среди региональных общественно-политических еженедельников России. В 2009 году газета в шестой раз получила знак «Тираж - рекорд года» Национальной тиражной службы.

Распространяется в Алтайском крае по подписке и в розницу.

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