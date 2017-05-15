Фотофакты. Барнаулец пожаловался на свалку в бору

Подписчик паблика Barnaul22 сообщил о несанкционированной свалке в бору возле Борзовой Заимки у старой воинской части.
Свалка в районе Борзовой Заимки. Фото: Егор Калинин, vk.com/barneos22.
Свалка в районе Борзовой Заимки. Фото: Егор Калинин, vk.com/barneos22.
Свалка в районе Борзовой Заимки. Фото: Егор Калинин, vk.com/barneos22.
Свалка в районе Борзовой Заимки. Фото: Егор Калинин, vk.com/barneos22.
Свалка в районе Борзовой Заимки. Фото: Егор Калинин, vk.com/barneos22.
Свалка в районе Борзовой Заимки. Фото: Егор Калинин, vk.com/barneos22.
Свалка в районе Борзовой Заимки. Фото: Егор Калинин, vk.com/barneos22.
Свалка в районе Борзовой Заимки. Фото: Егор Калинин, vk.com/barneos22.
Свалка в районе Борзовой Заимки. Фото: Егор Калинин, vk.com/barneos22.
Свалка в районе Борзовой Заимки. Фото: Егор Калинин, vk.com/barneos22.
"Здесь не просто любители шашлыков оставляют за собой мусор, сюда везут его специально и целыми машинами. Очень больно видеть, как человек своими руками губит природу", — сообщает подписчик.
Это не первая незаконная свалка, которую находят барнаульцы на местах отдыха.
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