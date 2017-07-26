Altapress.ru продолжает быть лидером цитируемости в Алтайском крае

Сайт Altapress.ru второй квартал подряд лидирует в рейтинге самых цитируемых СМИ Алтайского края по версии независимой исследовательской компании "Медиалогия". Второе место, как и в I квартале 2017 года занимает информагенство ПолитиСиб.ru, а на третью позицию вышла телекомпания ГТРК "Алтай", обогнавшая во II квартале газету "Бийский рабочий" и сайт Bankfax.ru.
ТОП-20 самых цитируемых СМИ Алтайского края:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за квартал
|
СМИ
|
Категория
|
ИЦ
|
1
|
0
|
Altapress.ru
|
Интернет
|
53,52
|
2
|
0
|
ПолитСиб.ru
|
Информагентство
|
43,81
|
3
|
+2
|
ГТРК Алтай
|
ТВ
|
37,69
|
4
|
0
|
Bankfax.ru
|
Интернет
|
27,81
|
5
|
-2
|
Бийский рабочий
|
Газета
|
23,63
|
6
|
+3
|
Nashinovosti.tv
|
Интернет
|
20,97
|
7
|
0
|
Алтайская правда
|
Газета
|
17,22
|
8
|
-2
|
ИА Амител
|
Информагентство
|
17,19
|
9
|
-1
|
Катунь 24
|
ТВ
|
14,86
|
10
|
+2
|
Каменские известия
|
Газета
|
9,37
|
11
|
+7
|
Аргументы и факты – Барнаул
|
Газета
|
3,84
|
12
|
+2
|
Комсомольская правда – Барнаул
|
Газета
|
3,37
|
13
|
+2
|
Vrubcovske.ru
|
Интернет
|
2,06
|
14
|
+3
|
Вечерний Барнаул
|
Газета
|
1,74
|
15
|
-2
|
Kapitalist.tv
|
Интернет
|
1,47
|
16
|
new
|
Алтайская нива
|
Газета
|
1,26
|
17
|
+2
|
Змеиногорский вестник
|
Газета
|
1,19
|
18
|
-2
|
ИА Атмосфера
|
Информагентство
|
1,15
|
19
|
-8
|
Doc22.ru
|
Интернет
|
1,08
|
20
|
new
|
Sibinfo.su
|
Интернет
|
0,99
Как считался рейтинг
В медиарейтинг вошли СМИ Алтайского края, специализированные СМИ при подсчете не учитывались. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии". Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 41 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. Период исследования: 1 апреля – 30 июня 2017 года.
Читательская аудитория
По данным счетчика liveinternet.ru, сайт altapress.ru имеет самую большую барнаульскую аудиторию (за 31 день) среди местных электронных СМИ. На втором месте идет информагентство "Амител", на третьем — сайт "Комсомольской правды на Алтае".
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