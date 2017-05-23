Алтайские пограничники задержали нарушителей, которые пытались сбежать в Россию из Казахстана

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю на территории Кулундинского района задержали двух нарушителей, которые незаконно пересекли границу РФ и Казахстана, в обход пропускных пунктов и без разрешительных документов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным пограничного управления, ночью сотрудники ведомства обнаружили двух неизвестных, которые шли в Россию из Казахстана. Преодолев оградительный забор на государственной границе, нарушители продолжили движение, однако, не пройдя и полкилометра, были задержаны пограничным нарядом. Во время первичного опроса задержанные сообщили, что они граждане РФ, но потеряли документы в Казахстане. Оба мужчины назвали одну фамилию, сославшись на то, что являются родственниками.
Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю совместно ПС КНБ Республики Казахстан установили, что задержанные родственниками не являются. В действительности, нарушителями оказались: гражданин РФ, нарушивший миграционное законодательство Казахстана, и гражданин РК, которого в феврале осудили на родине за грабеж. Таким образом, мужчины попытались пересечь казахстанско-российскую границу чтобы уклониться от ответственности на территории Казахстана.
В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
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