Алтайские пограничники задержали нарушителей, которые пытались сбежать в Россию из Казахстана

По данным пограничного управления, ночью сотрудники ведомства обнаружили двух неизвестных, которые шли в Россию из Казахстана. Преодолев оградительный забор на государственной границе, нарушители продолжили движение, однако, не пройдя и полкилометра, были задержаны пограничным нарядом. Во время первичного опроса задержанные сообщили, что они граждане РФ, но потеряли документы в Казахстане. Оба мужчины назвали одну фамилию, сославшись на то, что являются родственниками.

Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю совместно ПС КНБ Республики Казахстан установили, что задержанные родственниками не являются. В действительности, нарушителями оказались: гражданин РФ, нарушивший миграционное законодательство Казахстана, и гражданин РК, которого в феврале осудили на родине за грабеж. Таким образом, мужчины попытались пересечь казахстанско-российскую границу чтобы уклониться от ответственности на территории Казахстана.

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору".