Алтайские пожарные привезли беременной сельчанке акушера на снегоходе "Рысь"

Просьба о помощи поступила в ЕДДС Поспелихинского района в 6 утра 22 февраля. Дежурный сообщил о проблеме в пожарно-спасательную часть МЧС России, расположенную в райцентре за 20 км от Новониколаевки, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Начальник части Сергей Шермяков понял, что дорогу к селу будут пробивать долго, а квалифицированная помощь роженице нужна уже сейчас. "Начальник караула Сергей Распутин на личном снегоходе "Рысь" развозил продукты дорожникам, которые круглосуточно работают на местной трассе, техника у него на ходу. Значит, повезет врача он", — принял решение руководитель.

Не упуская драгоценного времени, спасатели обсудили ситуацию с администрацией райбольницы, которая решила направить в Новониколаевку опытного акушера-гинеколога. Минуя многометровые заносы, Сергей Распутин доставил доктора роженице. Помощь пришла вовремя.

В 8.10 из фельдшерско-акушерского пункта села Новониколаевки сообщили, что родился мальчик.