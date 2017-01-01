Алтайские синоптики объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

Все выходные в Алтайском крае будет очень холодно и почти безветренно.

Ночью в крае температура опустится до -31-36, в отдельных районах -26-31. В Барнауле ночные температуры понизятся до -31-33.

Дневная температура составит по краю в среднем -19...-24, в предгорьях -14...-19, по Барнаулу -20...-22.

Штормовые предупреждения также объявлены в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Во всем этом виноваты два холодных фронта, которые идут через территорию Сибири.

Представители краевого управления МЧС рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок.