Алтайские синоптики объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

В Алтайском крае с 11 по 15 февраля ожидается аномально холодная погода. Минимальная температура воздуха в субботу и воскресенье составит -30…-36. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Все выходные в Алтайском крае будет очень холодно и почти безветренно.
Ночью в крае температура опустится до -31-36, в отдельных районах -26-31. В Барнауле ночные температуры понизятся до -31-33.
Дневная температура составит по краю в среднем -19...-24, в предгорьях -14...-19, по Барнаулу -20...-22.
Штормовые предупреждения также объявлены в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Во всем этом виноваты два холодных фронта, которые идут через территорию Сибири.
Представители краевого управления МЧС рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок.
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