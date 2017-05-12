13 тысяч алтайских тракторов уклонились от техосмотра, местонахождение десятков неизвестно

По данным Государственной инспекции Алтайского края, в органах гостехнадзора зарегистрировано более 23 тыс. тракторов и более 8 тыс. прицепов к ним, принадлежащим сельхозтоваропроизводителям.

На прохождение техосмотра в 2017 году аграрии представили всего 10 269 тракторов и 972 прицепов. Техосмотр прошли 9 416 тракторов и 699 тракторных прицепов. То есть 41% от зарегистрированной в крае тракторов и менее 10% прицепов. В краевой госинспекции пояснили, почему крестьяне не проходят техосмотр.

Не редки случаи непредставления машин к техосмотру в связи с банкротством предприятий, неуплатой госпошлины, отсутствием полисов ОСАГО (Волчихинский район).

В Калманском районе 13 хозяйств не представили технику, потому что не подготовили ее к техосмотру.

В Романовском районе СПК "Гуселетовский" и СПК колхоз "Сибирь" проходят процедуру банкротства и, судя по материалам госинспекции, это тоже стало препятствием. А еще семь хозяйств этого же района перенесли техосмотр из-за неподготовленности техники.

В Усть-Пристанском районе не смогли подготовить машины к техосмотру и посевной и пять хозяйств. Это связано с их сложным экономическим состоянием и отсутствием ремонтной базы.

В Бийском районе в пяти сельхозпредприятиях Бийского района, когда-то входивших в агрохолдинг "Изумрудная страна", не могут найти 170 самоходных машин: с учета в органах гостехнадзора они не сняты, но местонахождение их не установлено.

В части районов (Хабарском, Панкрушихинском, Каменском, Крутихинском) низкий процент прохождения техосмотра объясняется погодой — точнее, весенней распутицей.

Тем, что более половины зарегистрированных тракторов и прицепов техосмотр не прошли, а их техническое состояние (а иногда и местонахождение) неизвестно, в госинспекции объясняют проведение в мае-июне операции "Посевная". Ее целью является "проведение профилактических мероприятий, направленных на выявление незарегистрированной и не прошедшей осмотр техники, определение при ее эксплуатации влияния на окружающую среду".

Напомним, в ходе операции один трактор МТЗ-82 был пойман на месте правонарушения в поле — у него не было государственного регистрационного знака, а у тракториста не имелось удостоверения, полиса ОСАГО и документов на трактор. Силами опергруппы трактор препроводили на штрафстоянку, трактористу придется уплатить штраф.

Наибольшее количество машин с высокой технической подготовкой к техосмотру представили хозяйства Алейского, Егорьевского, Завьяловского, Советского, Целинного, Поспелихинского, Шипуновского районов.

Между тем в крае вовсю идет посевная. По данным на 10 мая, опубликованным ГУСХ, зерновые и зернобобовые культуры в Алтайском крае посеяны на 470 тыс. гектаров. Это 13% от намеченных площадей. Овес посеян уже на 45% площадей, горох – на 60%, ячмень – на 26%. Яровой сев в этом году предстоит провести на 4,7 млн гектаров.