Алтайский Следком и мэрия проводят проверку в "Галактике" из-за обрушения крыши

Напомним, вечером 26 декабря в отделе "Книги" магазина "Ашан", который расположен в ТРЦ "Галактика" (Galaxy), обрушились потолочные конструкции. В торговом зале насыпало "сугроб" высотой со стеллажи. Людей эвакуировали, никто из посетителей ТРЦ не пострадал.

В рамках проверки следствию предстоит установить причины обрушения кровли здания и дать правовую оценку действиям лиц, допустившим нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

Специалисты Государственной инспекции Алтайского края рассказали altapress.ru, что здание строили с соблюдением проектной документации и технических условий. Это подтверждено соответствующими документами. Сейчас мэрии предстоит создать межведомственную комиссию, которая и будет расследовать ситуацию. В нее в том числе войдут и эксперты Госинспекции.