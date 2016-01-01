Алтайский Следком и мэрия проводят проверку в "Галактике" из-за обрушения крыши

СУ СКР по Алтайскому краю проводит проверку по факту обрушения крыши в ТРЦ "Галактика" (Galaxy). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, вечером 26 декабря в отделе "Книги" магазина "Ашан", который расположен в ТРЦ "Галактика" (Galaxy), обрушились потолочные конструкции. В торговом зале насыпало "сугроб" высотой со стеллажи. Людей эвакуировали, никто из посетителей ТРЦ не пострадал.
В рамках проверки следствию предстоит установить причины обрушения кровли здания и дать правовую оценку действиям лиц, допустившим нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.
Специалисты Государственной инспекции Алтайского края рассказали altapress.ru, что здание строили с соблюдением проектной документации и технических условий. Это подтверждено соответствующими документами. Сейчас мэрии предстоит создать межведомственную комиссию, которая и будет расследовать ситуацию. В нее в том числе войдут и эксперты Госинспекции.
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