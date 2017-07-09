Алтайский спортсмен Андрей Крайтор выиграл золотую медаль

В Санкт-Петербурге на Кубке России по SUP-серфингу золотую медаль завоевал алтайский спортсмен, двукратный чемпион мира (2013, 2014) и Европы (2015, 2016) Андрей Крайтор.
Как сообщает Фонтанка.ру, на преодоление 8-километровой дистанции ему понадобилось всего 59 минут 35 секунд. Ни одному другому спортсмену пройти весь маршрут менее, чем за 1 час не удалось. Второе место занял Артем Кодинцев из Калининграда (1:00.20), третье – Игорь Черненко из Петербурга (1:03.00).
А 9 июля в Санкт-Петербурге проходит второй этап соревнований, в котором спортсмены соревнуются в спринте (около 200 метров). По итогам двух этапов объявят победителей в общем зачете и отберут участников чемпионата мира, который пройдет в Дании с 1 по 10 сентября.
Всего в соревнованиях приняли участие 29 спортсменов: 21 мужчина и 8 женщин.
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