Алтайский спортсмен Андрей Крайтор выиграл золотую медаль

Как сообщает Фонтанка.ру, на преодоление 8-километровой дистанции ему понадобилось всего 59 минут 35 секунд. Ни одному другому спортсмену пройти весь маршрут менее, чем за 1 час не удалось. Второе место занял Артем Кодинцев из Калининграда (1:00.20), третье – Игорь Черненко из Петербурга (1:03.00).

А 9 июля в Санкт-Петербурге проходит второй этап соревнований, в котором спортсмены соревнуются в спринте (около 200 метров). По итогам двух этапов объявят победителей в общем зачете и отберут участников чемпионата мира, который пройдет в Дании с 1 по 10 сентября.

Всего в соревнованиях приняли участие 29 спортсменов: 21 мужчина и 8 женщин.