Алтайского депутата лишили мандата за отказ декларировать доходы

В Республике Алтай суд обязал совет депутатов Каракокши (Чойский район) лишить одного из народных избранников мандата, за то не предоставил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, пишет сайт Генпрокуратуры. Тем временем в Славгороде (Алтайский край) 21 депутат не обнародовали данные о своих прошлогодних доходах, жалуется активист ЛДПР Иван Фишер.
Каракокшинский мандат
В Чойском районе прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции и обнаружила, что один из каракокшинских депутатов не задекларировал свои доходы.
Муниципальный совет отказался добровольно лишать этого народного избранника полномочий. Тогда районный прокурор обратился в суд. По решению суда совет был вынужден досрочно прекратить полномочия своего коллеги.
Славгородская жалоба
А вот в Славгороде, по совам местного "жириновца" Фишера, в местном городском собрании 21 избранник, выдвинутый от правящей партии, якобы не обнародовали сведения о своих доходах в 2016 году.
Как сообщила пресс-служба ЛДПР, активист даже подал заявление в суд, где ему отказали в иске, так как судья посчитала, что его права не были нарушены.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.