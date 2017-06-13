Алтайского депутата лишили мандата за отказ декларировать доходы

Каракокшинский мандат

В Чойском районе прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции и обнаружила, что один из каракокшинских депутатов не задекларировал свои доходы.

Муниципальный совет отказался добровольно лишать этого народного избранника полномочий. Тогда районный прокурор обратился в суд. По решению суда совет был вынужден досрочно прекратить полномочия своего коллеги.

Славгородская жалоба

А вот в Славгороде, по совам местного "жириновца" Фишера, в местном городском собрании 21 избранник, выдвинутый от правящей партии, якобы не обнародовали сведения о своих доходах в 2016 году.

Как сообщила пресс-служба ЛДПР, активист даже подал заявление в суд, где ему отказали в иске, так как судья посчитала, что его права не были нарушены.