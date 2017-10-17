Алтайский край стал одним из лидеров по кредитам

За восемь месяцев 2017 года Алтайский край показал высокие темпы роста объемов выданных кредитов по кредитным картам среди других регионов страны, сообщает национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Их количество увеличилось на 58,3%.
Алтайский край находится на втором месте среди регионов-лидеров. Первое занимает Челябинская область — там рост кредитов составил 62,1%. На третьем месте находится Омская область — 54,8% и на четвертом Кемеровская область — 52,1%.
Количество кредитов по кредитным картам сократились в Амурской области (-11,7%) и Республике Саха (Якутия) (-2,0%). В Москве объемы выросли на 25,7%, а в Санкт-Петербурге — на 30,9%.
По данным НБКИ, за восемь месяцев 2017 года объем выданных кредитов по кредитным картам достиг 203,5 млрд. руб. Это на 29,3% больше, чем было выдано за аналогичный период 2016 года (157,3 млрд. руб.)
Александр Викулин,
генеральный директор НБКИ:
В 2017 году мы фиксируем серьезное увеличение количества выданных необеспеченных розничных кредитов, в том числе, и новых кредитных карт. Очевидно, что такой рост кредитования связан, прежде всего, с относительно высокой рентабельностью розничного кредитования в сравнении со многими другими направлениями банковского бизнеса. Поэтому, несмотря на имеющиеся риски, банки находят возможности для наращивания выдачи розничных кредитов, включая кредитные карты. При этом активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва стали охотнее обращаться за кредитами в банки.
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