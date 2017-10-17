Алтайский край стал одним из лидеров по кредитам

Алтайский край находится на втором месте среди регионов-лидеров. Первое занимает Челябинская область — там рост кредитов составил 62,1%. На третьем месте находится Омская область — 54,8% и на четвертом Кемеровская область — 52,1%.

Количество кредитов по кредитным картам сократились в Амурской области (-11,7%) и Республике Саха (Якутия) (-2,0%). В Москве объемы выросли на 25,7%, а в Санкт-Петербурге — на 30,9%.

По данным НБКИ, за восемь месяцев 2017 года объем выданных кредитов по кредитным картам достиг 203,5 млрд. руб. Это на 29,3% больше, чем было выдано за аналогичный период 2016 года (157,3 млрд. руб.)

Александр Викулин,

генеральный директор НБКИ: