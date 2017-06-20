"Алтайвагон" войдет в госкорпорацию "Ростех"

"Алтайвагон", который сейчас принадлежит кемеровскому холдингу "Сибирский деловой союз" (через "СДС-маш"), еще в январе публично заявил: кризис преодолен. И, в самом деле, в этом году предприятие каждый месяц демонстрировало рост производства. По итогам первых четырех месяцев года оно произвело 2 443 вагона, тогда как за первые четыре месяца 2016 года — лишь 282.

По данным администрации края, весной предприятие сертифицировало новейший вагон-цистерну для перевозки аммиака. А в конце апреля добилось весьма важного для себя решения: получил от ФАС скидку на порожний пробег инновационных вагонов одной модели на том же уровне, что и "Уралвагонзавод" (в среднем 13%).

Но примерно в это же время у предприятия начались серьезные трудности. Как сообщали СМИ, предприятие вынуждено было остановить производство, так как производитель запчастей для тележки из Свердловской области будто бы изготовил брак и отказался его поставлять в Новоалтайск.

Виктор Мещеряков не исключил, что производитель запчастей (компания из Свердловской области) отказался поставлять продукцию с подачи "Уралвагонзавода", с которым она связана, так как тот стал менее конкурентоспособным, чем "Алтайвагон". Особенно — после получения скидки на порожний пробег.

Виктор Мещеряков,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

У нас более дешевые вагоны. Поэтому, имея скидку, мы становимся более конкурентными. "Уралвагонзавод" продает вагон по 2,8 млн рублей, мы по 2,2 млн рублей. Да еще скидка на холостой пробег. Естественно, покупатели будут заключать договора с "Алтайвагоном".

Ситуация оказалась настолько серьезной, что "пришлось договариваться". Вице-премьер правительства края пояснил: предметом договоренности стало вхождение "Алтайвагона" в госкорпорацию "Ростех", в состав которой сегодня входит и "Уралвагонзавод".

Таким образом два из трех самых крупных вагоностроительных заводов России будут входить в одну структуру (Тихвинский завод входит в "Объединенную вагонную компанию"). Это позволит обоим предприятиям разделить рынок и, возможно, перераспределять выполнение заказов с одного предприятия на другое, полагает Виктор Мещеряков. Чиновник рассчитывает, что работа "Алтайвагона" станет более стабильной. Производство на предприятии то растет, то падает, "за последние шесть лет "Алтайвагон" трижды спасали", - напомнил он.

"Ростех" — российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её составе более 700 организаций, из которых сформировано 14 холдинговых компаний. Гендиректор компании Сергей Чемезов входит в ближний круг Владимира Путина: в конце 1980-х они работали в ГДР по линии КГБ и жили в одном доме.

Процесс вхождения в госкорпорацию будет достаточно долгим и займет, вероятно, полгода. Выкупит ли "Ростех" пакет акций "Алтайвагона" или будет реализована какаято другая схема, пока неясно. Мещеряков конкретизировать схему вхождения не стал, сказав, что это работа юристов и говорить об этом еще рано.

Так или иначе, проблемы на "Алтайвагоне" заканчиваются. Он начнет работать, скорее всего, уже в конце текущей недели. Мещеряков заявил, что в июне будет выпущено 450 вагонов.

Справка

По данным администрации Алтайского края, в 2016 году "Алтайвагон" произвел 3337 вагонов на сумму 7,27 млрд. рублей (это 133,3 % к уровню 2015 года в сопоставимых ценах). В 2015 году произведено было 2407 вагонов. План на 2017 год - 6 тыс. вагонов на сумму 14,1 млрд. рублей.