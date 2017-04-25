Американский актер из "Интернов" выпал из окна и умер

В одной из московских больниц скончался актер Казимир Лиске, сыгравший одну из эпизодических ролей в сериале "Интерны". Мужчина случайно выпал из окна из своей московской квартиры, находящейся на пятом этаже, передает Stuki-druki.com.
Лиске умер на операционном столе, врачи до последней минуты боролись за его жизнь.
Справка
Казимир Лиске родился 8 февраля 1982 года в Денвере, штат Колорадо, США. Окончил Школу-студию МХАТ (2009, педагог К.Райкин). Работал ассистентом в Школе–студии МХАТ на занятиях по актёрскому мастерству по программе Гарвардского университета. Свободно говорил на русском, английском, и итальянском языках.
В России снимался в фильмах "Иван Грозный", "Столица греха" и "Уходящая натура".
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