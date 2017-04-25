Американский актер из "Интернов" выпал из окна и умер

Лиске умер на операционном столе, врачи до последней минуты боролись за его жизнь.

Справка

Казимир Лиске родился 8 февраля 1982 года в Денвере, штат Колорадо, США. Окончил Школу-студию МХАТ (2009, педагог К.Райкин). Работал ассистентом в Школе–студии МХАТ на занятиях по актёрскому мастерству по программе Гарвардского университета. Свободно говорил на русском, английском, и итальянском языках.

В России снимался в фильмах "Иван Грозный", "Столица греха" и "Уходящая натура".