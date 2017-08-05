Анжелика Варум и Леонид Агутин впервые отдыхают на Алтае: снимки из соцсетей

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Сегодня, 14:18.
Туризм

Известные артисты Анжелика Варум и Леонид Агутин отдыхают на Алтае. Об этом они сообщили в своих аккаунтах в Instagram. Варум и Агутин любуются алтайской природой и называют регион "райским местечком". 

Леонид Агутин и Анжелика Варум.
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: сдкис.рф.

Анжелика Варум написала на своей странице, что масштаб и красота Алтая поражают воображение.

Райское местечко на Алтае.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)

Красивый вечер получается.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)

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